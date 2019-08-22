ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ'e karşı sürdürülen savaşı başka ülkelerin devralması gerektiğini söyledi. Washington'da gazetecilere açıklama yapan Trump DAEŞ'in yeniden güçlenmesinden endişe edip etmediğine yönelik soruya, "Hilafeti (DAEŞ) biz yüzde yüz yok ettik. Bunu rekor zamanda başardım. Ama bir noktada DAEŞ'in bulunduğu Rusya, Afganistan, İran, Irak, Türkiye gibi ülkelerin kendi mücadelelerini sürdürmeleri gerekecek. Çünkü biz bir 19 yıl daha harcamak istemiyoruz" yanıtını verdi.



AVRUPA ÜLKELERİNE REST



Trump ayrıca, ABD'nin kontrolünde tutuklu bulunan DAEŞ'in yabancı savaşçılarının vatandaşı oldukları Avrupa ülkeleri tarafından geri alınması gerektiğini belirtti.



Trump, "Elimizde binlerce DAEŞ mensubu var ve Avrupa bunları almak zorunda. Eğer almazlarsa onları geldikleri ülkelere göndermekten başka seçeneğim kalmayacak. Bu ülkeler de Almanya, Fransa ve diğerleri" dedi. Trump, ABD'nin bu kişileri 50 yıl boyunca Guantanamo'ya kapatıp masraflarına katlanmayacağını belirtti.



50 farklı ülkeden binlerce DAEŞ mensubu ve aileleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutuluyor. 2 bin civarında tutuklu Batı Avrupa ülke vatandaşlarından oluşuyor.



Örgütün yeniden güç toplamasından endişe ediliyor



ABD öncülüğündeki DAEŞ'le mücadele güçleri bu yılın başında örgütün Suriye'de işgal ettiği topraklardaki varlığına son vermişti. Ancak bir süredir DAEŞ'in yeniden güç toplamaya başladığına yönelik haberler gündemde. ABD Savunma Bakanlığı'nın son raporuna göre DAEŞ Suriye ve Irak'taki bölgesel varlığını kaybettikten sonra yeniden toparlanmaya ve saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, örgütün güç toplamaya çalıştığını kabul etse de saldırı düzenleyebilecek kapasitesinin büyük oranda yok edildiğini açıklamıştı.



Trump yönetimi ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını önemli ölçüde azaltmıştı. Washington, Afganistan'daki askerlerini de tamamen bu ülkeden çekmek için Taliban örgütüyle pazarlıklarını sürdürüyor.