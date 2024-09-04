Trump destekçileri kripto para dolandırıcılığı kurbanı

ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın tanıtımını yaptığı yeni bir kripto para projesi, sahte kripto para hediyeleri vaat eden bir dolandırıcılık şebekesi tarafından ele geçirildi. Eski başkanın on binlerce destekçisi dolandırıldı. Grubun resmi Telegram kanalında yayınlanan uyarının hemen altında dolandırıcıların yerleştirdiği reklamın görünmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Trump destekçileri kripto para dolandırıcılığı kurbanı
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'de başkan adayı 'ın desteklediği yeni bir projesi, sahte kripto para hediyeleri vaat eden bir grubun eline geçti.

Trump'ın desteklediği "World Liberty Financial" platformu, büyük bankaların hakimiyetine meydan okuyacağı vaadini sundu. Platform bu vaat ötesinde proje hakkında hiçbir bilgi vermemesine rağmen, geçen ay yayın hayatına başlayan resmi Telegram kanalı 230 binden fazla abone çekti.

70 BİN KİŞİ KANDIRILDI

Siber suçlular tarafından işletilen rakip bir kanal, girişimin etrafındaki heyecan ve reklamdan kâr elde etmek amacıyla resmi kanala reklam yerleştirmeyi başardı ve 70 binden fazla Telegram kullanıcısını kandırdı.

The Independent'ın gördüğü gönderilere göre, dolandırıcılıkla ilişkili "World Liberty Financial Airdrop" adlı kanal, kripto cüzdanlarını "bağlayan" herkese 15 bin dolara kadar kripto para birimi hediye ettiğini iddia ediyor.

Cüzdanın bağlanması kişilerin sahip olduğu tüm fonları açığa çıkaracaktır ancak abonelerden kaçının dolandırıcılığa kurban gittiği belli değil.

"SAHTE TOKEN VE AIRDROP TEKLİFLERİ"

World Liberty Financial'ın resmi Telegram kanalı sahte kanala karşı uyarıda bulundu ve ayrıca takipçilerini X'te dolaşan "dolandırıcılık, sahte token ve airdrop teklifleri" karşısında caydırmak için platformdaki hesabının biyografisini değiştirdi.

Grubun resmi Telegram kanalında 29 Ağustos Perşembe günü yayımlanan uyarıda, "Telegram'da dolaşan ve bizden geldiğini iddia eden, sahte airdrop veya token satışı teklif eden bazı reklamlardan haberdar olduk" ifadelerine yer verildi.

UYARININ ALTINDAKİ DOLANDIRICILIK REKLAMI

Uyarının hemen altında sahte bir "World Liberty Financial Airdrop" reklamı yer alıyordu ve bu reklam 4 gün boyunca kaldırılmadan kanalda belirgin bir konumda kaldı.

Trump geçen aylarda kendisini "kripto başkanı" diye tanımlamış ve kasımda seçilmesi halinde "ulusal bir Bitcoin stoku" oluşturma ve bir "kripto başkanlık danışma konseyi" kurma sözü vermişti.

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