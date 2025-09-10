Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıya uğradı!

ABD'de Başkan Donald Trump destekçisi muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Amerikan NBC News'ün bildirdiğine göre Kirk hastaneye kaldırıldı ancak durumu bilinmiyor. Trump, Truth Social sosyal medya hesabınan bir açıklama yaparak herkesin Kirk için dua etmesini istedi. Utah Valley Üniversite polisinden Christine Nelson, yalnızca silahın ateşlendiği bilgisini teyit etti. Nelson, insanlara sığınacak bir yer bulmalarını söyledi.

Charlie Kirk, konuşmasıs sırasında birkaç kez vuruldu.

Trump, 22 Mart 2018'de Beyaz Saray'da bir forumda, Kirk ile bir araya gelmişti.

SALDIRI BÖYLE YAŞANDI



Olay yerinden yaklaşık 20 metre uzakta olduğunu söyleyen Justin Hickens, NBC News'e, Kirk'ün vurulduğunu gördüğünü anlattı.



Hickens, “Yüksek sesli bir silah sesi duyduk, Charlie'den bir sürü kan aktığını gördüm, vücudunun geriye doğru savrulup gevşediğini gördüm ve herkes yere yığıldı” dedi.



Birkaç saniye sonra, insanlar barikatları devirerek kaçmaya başladı. Hickens, artık silah sesleri duyulmadığını ve kendini güvende hissettiğini fark edince yavaşladığını söyledi. Hickens, “Arkamı döndüm ve birdenbire polislerin beyaz saçlı, çok yaşlı bir beyefendiyle yürüdüklerini gördüm. Onu tutukladılar, diz çöktürdüler ve o da haklarını ve tüm o şeyleri haykırıyordu. Onu kelepçelediler ve götürdüler" dedi.



Hickens, etkinliğe girmek için metal dedektörleri olmadığını, ancak Kirk'ün kendisi tarafından güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

