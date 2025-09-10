Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıya uğradı!
ABD'de Başkan Trump destekçisi muhafazakar siyasi aktivist Charlie Kirk, bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Peki saldırı nasıl yaşandı? Charlie Kirk kimdir?
ABD'de Başkan Donald Trump destekçisi muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı.
Amerikan NBC News'ün bildirdiğine göre Kirk hastaneye kaldırıldı ancak durumu bilinmiyor.
Trump, Truth Social sosyal medya hesabınan bir açıklama yaparak herkesin Kirk için dua etmesini istedi.
Utah Valley Üniversite polisinden Christine Nelson, yalnızca silahın ateşlendiği bilgisini teyit etti. Nelson, insanlara sığınacak bir yer bulmalarını söyledi.
SALDIRI BÖYLE YAŞANDI
Olay yerinden yaklaşık 20 metre uzakta olduğunu söyleyen Justin Hickens, NBC News'e, Kirk'ün vurulduğunu gördüğünü anlattı.
Hickens, “Yüksek sesli bir silah sesi duyduk, Charlie'den bir sürü kan aktığını gördüm, vücudunun geriye doğru savrulup gevşediğini gördüm ve herkes yere yığıldı” dedi.
Birkaç saniye sonra, insanlar barikatları devirerek kaçmaya başladı. Hickens, artık silah sesleri duyulmadığını ve kendini güvende hissettiğini fark edince yavaşladığını söyledi. Hickens, “Arkamı döndüm ve birdenbire polislerin beyaz saçlı, çok yaşlı bir beyefendiyle yürüdüklerini gördüm. Onu tutukladılar, diz çöktürdüler ve o da haklarını ve tüm o şeyleri haykırıyordu. Onu kelepçelediler ve götürdüler" dedi.
Hickens, etkinliğe girmek için metal dedektörleri olmadığını, ancak Kirk'ün kendisi tarafından güvenlik önlemleri alındığını söyledi.
CHARLIE KIRK KİMDİR?
Kirk, 31 yaşında muhafazakar bir aktivist ve iki çocuk babası. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri örgütleyen, ABD'de bilinen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurulmasına yardımcı oldu.
Donald Trump'ın tanınmış bir destekçisi ve çevresindeki birçok kişinin yakın müttefiki olan Kirk, Trump'a suikast girişiminin ardından birkaç gün sonra 2024 başkanlık kongresinde bir konuşma yapmıştı.
Trump, geçen yılki seçim kampanyası sırasında da dahil olmak üzere, Kirk hakkında sık sık olumlu sözler sarf etti.
Ocak ayında ikinci dönemine yemin etmeden önceki gün Washington'da düzenlenen mitingde Trump, katılımcılara şöyle seslendi: “Charlie Kirk burada. Charlie'ye teşekkür etmek istiyorum. Charlie harika birisi. Yani, bu adam.”
Birkaç hafta önce, 22 Aralık 2024'te Las Vegas'ta düzenlenen mitingde Trump, Kirk'ü “inanılmaz” olarak nitelendirmiş ve “o özel bir yetenek ve mücadele ediyor” demişti.
Geçen Haziran ayında seçim kampanyası sırasında, başkan Phoenix'te düzenlenen Turning Point Action belediye toplantısında Kirk'ü överek, “Özel bir kişi olan Charlie Kirk'e muazzam liderliği için teşekkür etmek istiyorum” dedi.
