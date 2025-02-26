Trump "diktatör" demişti: Ukrayna'da Zelenski'nin yetkilerini kullanma süresi uzatıldı

Ukrayna'daki Ses Partisi Milletvekilli Yaroslav Jelezniyak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, parlamentoda, seçimlere kadar Devlet Başkanı Zelenski'nin yetkilerini kullanma süresinin uzatılmasına destek verecek karar tasarısının oylandığını belirtti.



Jelezniyak, "Rusya'nın Saldırganlığı Bağlamında Ukrayna'da Demokrasiyi Desteklemek" başlıklı tasarıya 268 milletvekilinin 'evet' oyu verdiğini bildirdi.



Parlamentoya sunulan karar tasarısında şu ifadeler yer aldı:



"Ukrayna Parlamentosu, özellikle sıkıyönetim hukuk rejimi altında Ukrayna yasalarında öngörülen kurumsal iktidar sürekliliği ilkesine uyulmasının gerekliliğini vurguluyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Ukrayna Anayasası'nın 108. maddesinin birinci kısmı uyarınca yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayıncaya kadar yetkilerini kullanması gerektiğini vurguluyor."

İLK OYLAMADA GEÇEMEMİŞTİ



Zelenski'nin yetkilerini kullanma süresinin "Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayana kadar" uzatılmasına ilişkin karar tasarısı dün düzenlenen ilk oylamadan geçememişti.



Zelenski 2019'dan bu yana Ukrayna Devlet Başkanı olarak görev yapıyor.



Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle devlet başkanı seçiminin yapılmasının imkansız olduğunu savunan Zelenski, bu nedenle 2024'te söz konusu seçimlerin yapılmadığını belirtiyor.

TRUMP'TAN "DİKTATÖR" BENZETMESİ

Zelenski'nin "Seçime gitmemiş bir diktatör" olduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'nin amacının 'kolay yoldan para kazanma trenini yürütmek' olduğunu ifade etmişti.

YÜZDE 80'DEN YÜZDE 50'YE DÜŞTÜ



Anketler, Zelenski'nin onay oranının 2019'da göreve gelmesinden bu yana düştüğünü gösteriyor. Zelenski'nin Ukrayna'daki popüleritesi bir zamanlar yüzde 90'lardaydı, o zamandan bu yana yüzde 50'lere kadar düştü.