Trump: Dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getirilecek

ABD Başkanı Donald Trump, "Birazdan tarihi bir kararnameyi imzalayacağım" açıklamasından sonra kameraların karşısına geçti.

Trump, "Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri, ekonomik bağımsızlığımızın duyurusu, ABD'nin altın çağı geliyor" ifadelerini kullandı.



Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Donald Trump, dış ülkelerde üretilen otomobillere de yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı.

Trump, "ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'YE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ



Türkiye'nin de arasında bulunduğu diğer ülkelere en az yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini belirten Trump, "Gümrük vergilerinden kurtulmak istiyorsanız üretiminiz ABD'de yapın" dedi.



Trump'ın açıklamasından önemli satır başları:



"ABD artık hastalarımızı tedavi edecek kadar antibiyotik üretemiyor.



Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü.

Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağız.



ABD'ye gelen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağız.

Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin."