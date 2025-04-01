Trump doğruladı: İlk yurtdışı ziyareti Suudi Arabistan olacak

ABD Başkanı Donald Trump, karaborsa bilet satışını önleyen başkanlık kararnamesini imzaladıktan sonra Beyaz Saray’da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Üçüncü kez aday olması yönündeki taleplere değinen Trump, “Bunu yapmanın bir yolu olduğunu söylüyorlar ama araştırmadım” dedi. Eski Başkan Barack Obama’nın aday olup olmayacağı sorusuna ise “Bunu çok isterim” yanıtını verdi.



Yakında yürürlüğe girecek gümrük vergileriyle ilgili konuşan Trump, “Bizden ne talep ediliyorsa aynısını talep ediyoruz, ancak daha nazik davranıyoruz” ifadelerini kullandı.

"MUSK'IN YÖNETMESİ GEREKEN BÜYÜK BİR ŞİRKETİ VAR"



Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki görevine ilişkin açıklama yapan Trump, “Musk harika biri ama yönetmesi gereken büyük bir şirket var. Bir noktada işine dönecek” dedi. DOGE’nin devam edip etmeyeceği konusunda ise belirsiz konuştu.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilişkisine değinen Trump, “Onu çok iyi tanıyorum. Harika bir ilişkimiz var” dedi. Kuzey Kore’nin nükleer gücüne dikkat çekerek diyalogun önemine vurgu yaptı.

"ORTA DOĞU İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VAR"

Trump, ikinci görev dönemindeki ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapacağına dair haberleri de doğruladı. Orta Doğu seyahatinin birkaç ülkeyi kapsayacağını söyleyen Trump, "Gelecek ay olabilir, belki biraz sonra. Ayrıca Katar'a ve muhtemelen birkaç ülkeye daha gideceğiz.

BAE de çok önemli. Bu yüzden muhtemelen BAE ve Katar'a da uğrayacağız" dedi. Önceliğinin neden Suudi Arabistan olduğu sorusuna "Orta Doğu ile çok iyi bir ilişkim var" yanıtını veren Trump, Suudi Arabistan liderlerinin ABD’ye büyük yatırım yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Trump, "Amerikan şirketlerimize yaklaşık 1 trilyon dolar harcamayı kabul ettiler. Bu da benim için iş fırsatları demek" şeklinde konuştu. ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı son haberlerde, Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk yurtdışı seyahatini Mayıs ayı ortasında Suudi Arabistan'a yapacağı iddia edilmişti.