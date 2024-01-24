Trump doludizgin gidiyor: Bir eyaleti daha kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinde Cumhuriyetçilerin ön seçimi vardı. Başkan adaylığı için yapılan seçimden eski Başkan Donald Trump galip çıktı.

Trump doludizgin gidiyor: Bir eyaleti daha kazandı

Trump, Florida Valisi Ron DeSantis'in adaylıktan sonra çekilmesinden sonra tek rakibi Nikki Haley'e karşı yarıştı.

Haley, sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada yarışa devam mesajı verdi. Halley, “Savaşçıyım ve kavgacıyım. ’ın karşısında kalan tek biziz” ifadelerini kullandı.

Eski Başkanı tartışma programına katılmaya davet etti.

Trump ise destekçilerine yaptığı konuşmada Haley'i sahtekar olarak niteledi. trump, “Kazanmış gibi konuşuyor ama kazanmadı” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetçilerin sonraki ön seçimi, Güney Carolina'da yapılacak.

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