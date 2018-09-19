ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan yeni gümrük vergileri üzerinden Amerika’nın diğer ülkelerle yaşadığı ticaret savaşlarına da değindi..



ABD Başkanı Trump bir kez daha ülkelerle ikili ticaret anlaşmalarının adil ve Amerika’nın avantajına olmadığını yineledi.



Trump, “Biz dünyanın kumbarasıyız. Herkes Amerika’yı soydu. Çin de soydu, Avrupa birliği de bizi soydu” diye konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile de ticaret anlaşmasının yeniden görüşüldüğünü, yeni anlaşmanın her an imzalanabileceğini söyledi.