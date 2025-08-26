Trump, dünyanın öbür ucundan da toprak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’de bulunan Amerikan askeri üslerinin arazilerinin kiralanmak yerine mülkiyetinin ABD’ye verilmesi gerektiğini söyledi.



Trump, pazartesi günü Güney Kore’nin yeni devlet başkanı Lee Jae-myung ile yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TOPRAĞIN MÜLKİYETİNİ ALMAK İSTERİM"

ABD Başkanı, Washington’un Kore Yarımadası’nda büyük yatırımlar yaptığını ve 40 binden fazla asker bulundurduğunu ancak üslerin bulunduğu arazilerin hala Seul’den kiralandığını belirtti.



“Belki yapmak istediğim şeylerden biri, bize büyük kalenin bulunduğu arazinin mülkiyetini vermelerini istemek” diyen Trump, “Kira anlaşmasını ortadan kaldırıp bu büyük üssün bulunduğu toprağın mülkiyetini almak isterim” ifadelerini kullandı. Ancak Trump, hangi “kale"den bahsettiğini netleştirmedi.



ABD'NİN GÜNEY KORE'DEKİ EN BÜYÜK ASKERİ TESİSİ



ABD’nin Güney Kore’deki en büyük askeri tesisi, 2018’de tamamlanan ve iki hükümetin milyarlarca dolarlık fon sağladığı Camp Humphreys üssü. Washington, yurtdışındaki askeri tesislerini uzun vadeli kira anlaşmaları ve ev sahibi ülkelerin egemenliğini koruyan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşmaları kapsamında işletiyor.



Halihazırda Güney Kore’de yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor. Bu sayı, Japonya ve Almanya’nın ardından ABD’nin yurtdışındaki en büyük askeri varlıklarından biri.



Trump ayrıca, ilk başkanlık döneminde Seul’ün ABD askerlerinin maliyetini üstlenmeyi kabul ettiğini, ancak Joe Biden yönetiminin bu düzenlemeyi tersine çevirdiğini iddia etti. Trump, “Biz milyarlarca dolar alıyorduk. Ama sonra Biden bunu her ne sebepleyse sona erdirdi. İnanılmaz” ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN KORUMASI"NIN BEDELİ



Trump, uzun süredir Washington’un müttefiklerinin Amerikan “koruması” için daha fazla ödeme yapması gerektiğini dile getiriyor.



ABD Başkanı hem ilk döneminde hem de yeniden seçildiği bu dönemde NATO üyelerine savunma harcamalarını artırmaları yönünde baskı yapt. ABD’nin “orantısız yük” taşıdığını söyleyerek taahhütleri yeniden gözden geçirme tehdidinde bulundu.



Güney Kore lideri Lee Jae-myung’un Trump’ın açıklamalarına ilişkin herhangi bir yanıtı olmadı. Öte yandan Kuzey Kore, onlarca yıldır ABD askerî varlığını bir “işgal gücü” olarak nitelendiriyor ve ortak tatbikatları işgal provası şeklinde kınamayı sürdürüyor.