Trump dünyayı dünürlerinden öğrenecek: Biri Paris'e diğeri Ortadoğu'ya

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kızı Tiffany Trump'ın eşi Michael Boulos'un babası ve Lübnanlı-ABD'li iş insanı Massad Boulos'u da Ortadoğu danışmanı olarak aday gösterdi.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Boulos'un uluslararası platformda geniş bir deneyime sahip olduğunu belirtti.

Lübnan'da doğan Boulos, ABD'deki Houston Üniversitesinden mezun oldu. Boulos'un Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu Michigan ve Pensilvanya'da Trump'ın kampanyasına yardımcı olduğu biliniyor.



Basında yer alan haberlere göre Boulos'un Lübnan'daki Hizbullah'a yakın bazı partilerle "bağlarının" olduğu ifade ediliyor.

DİĞER DÜNÜRÜ DE PARİS'E GİDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Trump, kızı Ivanka Trump’ın kayınpederi ve iş insanı Charles Kushner’ı da ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıklamıştı.

Trump açıklamasında, "New Jersey'li Charles Kushner'i ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Kushner için "Birlikte, en eski ve en büyük müttefiklerimizden Fransa ile Amerika'nın ortaklığını güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN ÖZEL AF ÇIKARDIĞI İSİMLERDEN BİRİ



Charles Kushner, 2005'te vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma gibi suçlamalarla yargılanmış ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Trump, başkanlığının bitmesine haftalar kala 23 Aralık 2020'de aralarında Charles Kushner'in de olduğu mahkumlar için af kararı almıştı.