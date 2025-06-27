Trump duyurdu: ABD, Çin ile ticaret anlaşması imzaladı

ABD ile Çin arasında geçen ay İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan ticaret müzakereleri sonuç verdi, iki ülke arasında anlaşma imzalandı.

Geçtiğimiz aylarda karşılıklı hamlelerle gümrük vergisini yüzde 125'lere kadar yükselten Çin ve ABD'nin anlaşmasını ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, ekonomiye dair açıklamalar yaptı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın ülkelerle ticaret anlaşması yapmak için "fazla mesai" yaptıklarını söyleyen Trump, "herkesin anlaşma yapmak istediğini" dile getirdi.

"HERKESLE ANLAŞMA YAPMAYACAĞIZ"

Trump, birkaç ay önce basının "Gerçekten ilgilenen birileri var mı?" diye sorduğuna işaret ederek, "Daha dün Çin ile imzaladık. Herkesle anlaşma yapmayacağız. Bazılarına sadece bir mektup gönderip 'Çok teşekkür ederiz, yüzde 25, 35, 45 tarife ödeyeceksiniz.' diyeceğiz." dedi.

"HİNDİSTAN İLE ANLAŞMA YOLDA"

"Harika" anlaşmalar yaptıklarını belirten ABD Başkanı, "Belki Hindistan ile çok büyük bir anlaşma yolda. Hindistan'ı açacağız. Çin anlaşmasında ise Çin'i açmaya başlıyoruz. Daha önce asla mümkün olmayan şeyler gerçekleşiyor. Her ülkeyle ilişkimiz çok iyi durumda." diye konuştu.

Trump, tarifeler sayesinde yapılan yatırımlara ve kurulacak fabrikalara değinerek, çip şirketi Texas Instruments'ın de ABD'de 60 milyar dolar harcayacağını bildirdi.



FED'E FAİZİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI: "UTANÇ VERİCİ"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Eğer Fed'de faiz oranlarını biraz düşürecek bir kişi olsaydı, bu faydalı olurdu. Bu adamla mücadele etmemiz gerekiyor, işini yapmıyor." dedi.

2 puan faiz indirilmesinin 600 milyar dolar tasarruf sağlayacağını iddia eden Donald Trump, "Sadece bir kalem darbesiyle, bir cümleyle 1 trilyon dolar tasarruf edebilirsiniz. En yüksek faiz oranlarından birine sahip olmamız utanç verici. En düşük biz olmalıydık." ifadesini kullandı.