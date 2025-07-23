Trump duyurdu: ABD, Japonya ile anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda ülkeye karşı ilan ettiği gümrük vergilerinin devreye gireceği 1 Ağustos öncesi, bu konudaki hamlelerine devam ediyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını ve bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.



"EN BÜYÜK ANLAŞMA"

ABD Başkanı Japonya ile yapılan anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" şeklinde niteledi.



Japonya'nın, kendisinin talimatıyla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağını ve karın yüzde 90'ını alacaklarını belirten Trump, "Bu anlaşma yüz binlerce istihdam yaratacak. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı." değerlendirmesini yaptı.



LNG ANLAŞMASI YOLDA

Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük vergisi ödeyeceğinin altını çizen ABD Başkanı Trump "Bu, ABD için ve özellikle de Japonya ile her zaman büyük bir ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimiz için çok heyecan verici bir zaman." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Japonya ile varılan anlaşmaya değinerek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusunda da bir anlaşma yapılacağını söyledi.



YÜZDE 25 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'da Japonya'ya yüzde 24 tarife getirileceğini belirtmişti.



Bu ay Japonya'ya gönderdiği tarife mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 tarife uygulanacağını ifade etmişti.