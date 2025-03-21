Trump duyurdu: ABD altıncı nesil savaş uçağı F-47'yi üretecek

ABD'nin 47'nci başkanı olan Trump, F-47 isimli yeni nesil savaş uçağının Boeing tarafından üretileceğini açıkladı.



Trump, "Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti" dedi.



F-22'NİN YERİNİ ALACAK

Hizmete girdikten sonra F-22'nin yerini alacak yeni nesil avcı uçağının radara yakalanmayacağı ve gelişmiş özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

AR-GE sürecinin en az 20 milyar dolara mal olması beklenen proje geçen yıl yüksek maliyet sebebiyle rafa kaldırılmıştı. F-35'ten üç kat pahalı olan F-47'nin her birinin en az 300 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Trump'ın Hükümet Verimlilik dairesinin başına getirdiği Elon Musk, Pentagon'u ziyaret etti.

ABD medyası Musk'ın olası Çin savaşı ile ilgili planlar konusunda bilgi aldığını yazdı. İddiaları "yalan haber iş başında" diyerek yalanlayan Trump ise Elon Musk'ın Pentagon'daki maliyetleri ele alacağını duyurdu.