Trump duyurdu: ABD'den Güney Kore'ye nükleer denizaltı izni

ABD Başkanı Donald Trump, Asya gezisi sırasında yaptığı açıklamalarda, Güney Kore'ye nükleer denizaltı inşa etme izni verdiklerini duyurdu.



Trump, "Onlara, şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel yakıtlı denizaltılar yerine, nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı inşa etmelerine onay verdim" dedi.

GÜNEY KORE, ABD'DEN PETROL VE DOĞALGAZ ALACAK



Ziyaret sırasında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve diğer bölge liderleriyle görüşen Trump, Güney Kore'nin büyük ölçüde ABD'den petrol ve doğalgazı satın almayı kabul ettiğini söyledi.



Trump ve Lee, Çarşamba günü Güney Kore'de düzenlenen zirvede, zorlu bir ticaret anlaşmasının ayrıntılarını netleştirdi.

Gümrük vergilerine ikişkin de açıklama yapan Trump, "Güney Kore, onlara uyguladığımız gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılağında 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti" dedi.

GÜNEY KORE, NÜKLEER DENİZALTI İÇİN İZİN İSTİYORDU

Lee ayrıca, Güney Kore'nin Kuzey Kore ve Çin gemilerini daha uzun süre takip edebilecek denizaltılara güç sağlamak için nükleer yakıtı yeniden işlemesi için ABD'den izin istiyordu.



Ülkeler arasındaki bir anlaşma uyarınca, Seul'ün ABD'nin izni olmadan yeniden işleme yapması yasak.

