Trump duyurdu: Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'da "barış anlaşması" imzalayacak

ABD'nin Başkenti Washington, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün tarihi görüşmeye ev sahipliği yapacak.



ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada iki ülke arasında tarihi anlaşmanın imzalanacağını açıkladı.

Trump "Yarın (cuma) Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.



"SAVAŞI BEN DURDURDUM"

Söz konusu iki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak için aylardır uğraştığını belirten Trump, "savaşı kendisinin durdurduğunu" savundu.



"Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak." diyen ABD Başkanı, ayrıca her iki ülkeyle de ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını ekledi.



ZENGEZUR KORİDORU KARARI



Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılması ve AGİT Minsk Grubu'nun feshine ilişkin belgelere imza atılması öngörülüyor.



ABD'li diplomatik kaynaklar, Ermenistan'ın, bu kapsamda Zengezur koridorunun uzun vadeli münhasır geliştirme hakkını ABD'ye vereceğini aktardı.

Transit koridorun "Trump Uluslararası Barış ve Refah Güzergahı" olarak adlandırılacağı da gelen haberler arasında.



ABD'nin koridor içinde kalan bölge üzerindeki haklarını altyapı ve yönetimden sorumlu bir konsorsiyuma devreceği ifade ediliyor.