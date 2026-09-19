Trump duyurdu. Grönland için ABD’ye geniş askeri yetki

ABD, Danimarka ve Grönland yönetimi, stratejik öneme sahip adanın güvenliği konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Başkanı Donald Trump , Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayla ABD’nin Grönland’da güvenlik ve savunma için gerekli gördüğü faaliyetleri gerçekleştirebileceğini belirtti.

Anlaşmanın süresiz olduğunu ifade eden Trump, ''ABD’nin, Grönland’ın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak ve savunmak için gerekli olanı yapma konusunda Grönland’da daima tam kapasiteye sahip olması güvence altına alındı.'' dedi.

ABD’NİN ASKERİ VARLIĞI ARTACAK

Anlaşmanın ABD’nin Grönland’daki askeri varlığını önemli ölçüde genişletmesinin önünü açması bekleniyor. Ancak düzenleme, Trump’ın daha önce birçok kez dile getirdiği Grönland’ı ABD topraklarına katma hedefini içermiyor.

Reuters, Trump’ın açıklamasından önce yayımladığı haberinde tarafların ABD’ye adada daha geniş bir askeri hareket alanı sağlayacak anlaşmada sona yaklaştığını duyurmuştu.

Anlaşmanın ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. ABD’nin yeni üsler kurup kurmayacağı, adaya ilave asker ve silah sistemleri gönderip göndermeyeceği de açıklanmadı.

ABD’NİN RAKİPLERİNE KISITLAMA

Trump, anlaşmanın yalnızca ABD’nin askeri varlığıyla sınırlı olmadığını belirtti. ABD Başkanı, Washington’ın rakibi olarak gördüğü ülkelerin Grönland’da üs kurmasının, askeri varlık oluşturmasının veya hassas alanlara yatırım yapmasının ABD’nin yazılı onayına bağlandığını söyledi.

Trump, ''Bundan böyle hiçbir ABD rakibi, açık yazılı onayımız olmadan Grönland’da üs kuramayacak, askeri varlık gösteremeyecek veya hassas yatırımlar yapamayacak.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamada hangi ülkelerin bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmedi. Ancak Washington yönetimi, özellikle Çin ve Rusya’nın Arktik bölgesindeki askeri ve ekonomik faaliyetlerinden uzun süredir endişe duyuyor.

İMZALAR GELECEK HAFTA ATILACAK

Danimarka Başbakanlık Ofisi de ABD, Danimarka ve Grönland’ın anlaşmayı gelecek hafta imzalamayı planladığını açıkladı.

Kopenhag yönetimi, anlaşmanın Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesindeki güvenliği güçlendireceğini bildirdi.

Danimarka Krallığı bünyesindeki Grönland geniş özerkliğe sahip bulunuyor. Adanın dış politika ve savunma konularında Danimarka’nın yetkileri sürerken, Grönland yönetimi de kendisini doğrudan ilgilendiren uluslararası anlaşmalarda söz sahibi oluyor.

TRUMP’IN İLHAK ETMEK İSTİYORDU

Trump, Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu savunmuş ve adayı satın almak istediğini birçok kez açıklamıştı. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise adanın satılık olmadığını vurgulayarak egemenliğin devredilmesi ihtimalini reddetmişti.

Yeni anlaşma Grönland’ın siyasi statüsünü değiştirmiyor. Buna karşılık Washington’a askeri faaliyetler ve stratejik yatırımlar üzerinde daha geniş nüfuz sağlayarak Trump yönetiminin güvenlik hedeflerinin önemli bir bölümünü karşılıyor.