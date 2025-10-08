Trump duyurdu: Hamas ve İsrail Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump; Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden müzakerelerde Hamas ile İsrail'in 20 maddelik Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında "İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in, güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa giden ilk adımlar olarak, kararlaştırılan bir hatta askerlerini çekeceği anlamına geliyor." dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı, arabuluculara da teşekkür etti, "Tüm taraflara adil davranılacak! Bu, Arap ve Müslüman Dünyası, İsrail, tüm çevre ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir gün ve bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayı gerçekleştirmek için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İMZALAR ÖĞLEN 12.00'DE ATILACAK

Suudi Arabistan basınına göre Hamas ve İsrail arasındaki anlaşmaya bugün, Türkiye saatiyle 12.00'de düzenlenecek törende imza atılacak.

İSRAİL: CUMARTESİ REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMAYA BAŞLANMASINI BEKLİYORUZ

Trump'ın ardından İsrail'den ilk açıklama da Başbakan Benyamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, tüm rehinelerin evlerine döneceğini duyurdu. İsrail Başbakanı, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.



Anlaşmanın duyurulmasının ardından Trump ve Netanyahu'nun telefonla görüştüğü açıklandı.

İsrail Hükümet Sözcüsü ise rehinelerin cumartesi serbest bırakılmaya başlanmasını beklediklerini söyledi.



HAMAS: ANLAŞMAYA VARILDI

Hamas'tan yapılan ilk açıklamada ise "Gazze savaşını sonlandıracak, İsrail'in çekilmesini ve rehine-tutuklu takasını sağlayacak anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Trump ve garantör devletlere, İsrail'in Gazze ateşkes anlaşmasını uygulamasını sağlamaları çağrısında bulunulan açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hamas ayrıca sağ kalan rehinelerin yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluyla takas edileceğini açıkladı.

"ULUSAL HAKLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Anlaşmaya bağlı kalacaklarını belirten Hamas, “Kendi kaderini tayin hakkı dahil olmak üzere ulusal haklardan vazgeçmeyeceğimizi teyit ediyoruz" mesajı verdi.

Arabulucu Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Mecid el-Ensari, Gazze'ye yönelik ateşkes planının ilk aşamasının "tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları" konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Plan, "savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini" sağlayacak. ifadelerine yer verdi.

TRUMP: PAZAR ORTADOĞU'YA GİDEBİLİRİM

Trump gündüz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "(Barış anlaşması) Gerçekleşme ihtimali yüksek. Hafta sonuna doğru oraya gidebilirim. Muhtemelen Mısır'a gideceğim. Aslında belki Pazar günü. Göreceğiz. Ama müzakerelerin çok iyi gitme ihtimali çok yüksek. Eğer durum buysa, muhtemelen Pazar günü yola çıkacağız. Belki cumartesi." dedi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın Cuma günü rutin sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Orta Doğu'ya etmeyi düşündüğü belirtildi.