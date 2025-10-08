Trump duyurdu: Hamas ve İsrail Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladı
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını açıkladı, "Tüm rehineler bırakılacak, İsrail askerlerini kararlaştırılan hatta çekecek." dedi. Trump Türkiye ve diğer arabulucu ülkelere teşekkür ederken, İsrail ve Hamas da anlaşmayı doğruladı. ABD Başkanı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetiyle barış anlaşmasını imzalamak üzere pazar günü Orta Doğu'ya gidebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump; Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden müzakerelerde Hamas ile İsrail'in 20 maddelik Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.
Trump, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında "İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in, güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa giden ilk adımlar olarak, kararlaştırılan bir hatta askerlerini çekeceği anlamına geliyor." dedi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ABD Başkanı, arabuluculara da teşekkür etti, "Tüm taraflara adil davranılacak! Bu, Arap ve Müslüman Dünyası, İsrail, tüm çevre ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir gün ve bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayı gerçekleştirmek için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İMZALAR ÖĞLEN 12.00'DE ATILACAK
Suudi Arabistan basınına göre Hamas ve İsrail arasındaki anlaşmaya bugün, Türkiye saatiyle 12.00'de düzenlenecek törende imza atılacak.
İSRAİL: CUMARTESİ REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMAYA BAŞLANMASINI BEKLİYORUZ
Trump'ın ardından İsrail'den ilk açıklama da Başbakan Benyamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, tüm rehinelerin evlerine döneceğini duyurdu. İsrail Başbakanı, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.
Anlaşmanın duyurulmasının ardından Trump ve Netanyahu'nun telefonla görüştüğü açıklandı.
İsrail Hükümet Sözcüsü ise rehinelerin cumartesi serbest bırakılmaya başlanmasını beklediklerini söyledi.
HAMAS: ANLAŞMAYA VARILDI
Hamas'tan yapılan ilk açıklamada ise "Gazze savaşını sonlandıracak, İsrail'in çekilmesini ve rehine-tutuklu takasını sağlayacak anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.
Trump ve garantör devletlere, İsrail'in Gazze ateşkes anlaşmasını uygulamasını sağlamaları çağrısında bulunulan açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hamas ayrıca sağ kalan rehinelerin yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluyla takas edileceğini açıkladı.
"ULUSAL HAKLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Anlaşmaya bağlı kalacaklarını belirten Hamas, “Kendi kaderini tayin hakkı dahil olmak üzere ulusal haklardan vazgeçmeyeceğimizi teyit ediyoruz" mesajı verdi.
Arabulucu Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Mecid el-Ensari, Gazze'ye yönelik ateşkes planının ilk aşamasının "tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları" konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Plan, "savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini" sağlayacak. ifadelerine yer verdi.
TRUMP: PAZAR ORTADOĞU'YA GİDEBİLİRİM
Trump gündüz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "(Barış anlaşması) Gerçekleşme ihtimali yüksek. Hafta sonuna doğru oraya gidebilirim. Muhtemelen Mısır'a gideceğim. Aslında belki Pazar günü. Göreceğiz. Ama müzakerelerin çok iyi gitme ihtimali çok yüksek. Eğer durum buysa, muhtemelen Pazar günü yola çıkacağız. Belki cumartesi." dedi
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın Cuma günü rutin sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Orta Doğu'ya etmeyi düşündüğü belirtildi.
RUBİO'NUN NOTUYLA TOPLANTIYI BİTİRDİ
Dışişleri Bakanı Marco Rubio, basın toplantısı sırasından Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldadı ve bir not teslim etti.
Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor." açıklamasını yaptı.
AP haber ajansına göre Rubio'nun notunda, Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğini yazmıştı. Kısa süre sonra Trump da paylaşımıyla anlaşmanın onaylandığını duyurdu.
MISIR LİDERİ SİSİ DAVET ETTİ
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada bu daveti açıkladı. El-Arabiya'nın haberine göre Sisi, Trump'a gönderdiği mesajda, "Bir anlaşmaya varılması halinde, imza törenine katılabilseydiniz gerçekten harika olurdu" dedi.
PARİS'TE GAZZE TOPLANTISI
Reuters da üç diplomatik kaynağa göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Gazze'de savaş sonrası geçiş sürecini görüşmek üzere Avrupa, Arap ve diğer devletlerin bir araya geleceği bakanlar toplantısına katılmasının beklendiğini duyurdu.
Trump'ın Gazze planına ilişkin İsrail ile Hamas arasında Mısır'da yürütülen görüşmelere paralel olarak düzenlenecek toplantıda, planın nasıl uygulanacağı ele alınacak ve ülkelerin sürece ilişkin ortak taahhütleri değerlendirilecek. Delegelere gönderilen bir nota göre, toplantı Birleşmiş Milletler'de "iki devletli çözüm" konulu bir konferansın ardından yapılacak ve ABD'nin Gazze planına katkıda bulunacak ortak eylemler üzerinde anlaşmaya varılması amaçlanıyor. İki devletli çözüm, İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını da içerecek.
Habere göre, toplantıya katılacak ülkeler zarasında, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Türkiye ve Kanada yer alacak.
BAKAN FİDAN DA KATILACAK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenlenecek toplantıya katılacak.
Bakan Fidan'ın Paris'teki toplantıda, Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması için yürütülen müzakerelere ve sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaşması, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasının, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının ve iki devletli çözüm temelinde nihai barışın tesis edilmesinin öncelik taşıdığını bir kez daha vurgulaması bekleniyor.
Fidan'ın toplantıda ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasına ve geleceğine dair Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi ve Türkiye'nin, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini teyit etmesi öngörülüyor.
İSRAİLLİ BAKAN: PARİS TOPLANTISI TRUMP'IN PLANINI BALTALAMA GİRİŞİMİ
srail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa'da düzenlenecek Gazze konulu toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın planını "baltalama girişimi" olarak nitelendirdi.
Saar, Fransa hükümetinin bu hassas dönemdeki girişiminin, öncekiler gibi gereksiz ve zararlı olduğunu savunarak, "Umarım Fransa'nın bu hamlesi, esirlerin salıverilmesine yönelik kritik müzakerelere bir zarar vermez." ifadesini kullandı.
- Etiketler :
- Mısır
- İsrail-Hamas Rehine Takası
- Trump Gazze Planı
- Filistin-İsrail