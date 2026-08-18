Trump duyurdu. İran'la müzakere yok, deniz ablukası sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump , Truth Social hesabından İran ve Hürmüz Boğazı 'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Trump, Washington ile Tahran arasında herhangi bir müzakere yürütülmediğini belirterek, yakın gelecekte planlanmış bir temasın da bulunmadığını söyledi.

“İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme ya da temas yok” ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında da değişiklik olmadığını bildirdi.

“DENİZ ABLUKASI TAMAMEN YÜRÜRLÜKTE”

Trump, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının “tüm gücüyle yürürlükte ve eksiksiz geçerli” olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, açıklamasında ablukada herhangi bir gevşemeye gidildiğine ilişkin mesaj vermedi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK VE FAALİYETTE”

Trump, Hürmüz Boğazı'nın ise açık olduğunu duyurdu. “Hürmüz Boğazı açık ve faaliyette” diyen Trump, bölgedeki deniz mayınlarının da temizlendiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı, “Tüm deniz mayınları kaldırıldı veya imha edildi.” ifadelerini kullandı.