Trump duyurdu: Kazakistan İbrahim Anlaşmaları'na katılıyor
07.11.2025 04:12
Son Güncelleme: 07.11.2025 04:14
Haber Merkezi
İsrail'le ilişkileri ilerletmeyi hedefleyen Kazakistan, İbrahim Anlaşmaları'na dahil oluyor. Kazakistan'ın katılımını duyuran Trump, "Bu güçlü kulübe katılmak isteyen çok ülke var." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları’na katılacağını açıkladı.
Trump Beyaz Saray'daki Orta Asya Zirvesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedow ile bir araya geldi.
Zirve sürerken Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kazakistan, başkanlığımın ikinci döneminde İbrahim Anlaşmaları'na katılacak ilk ülke." dedi. Bazı Orta Asya ülkelerinin anlaşmalara dahil olacağını söyleyen Trump "Bu güçlü kulübe katılmak isteyen çok ülke var." ifadelerini kullandı.
ABD başkanı, ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in telefon görüşmesi yaptığını da açıkladı.
KAZAKİSTAN: BEKLENTİMİZ DOĞAL VE MANTIKLI
Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Miami’de yaptığı konuşmada, “Bu akşam Washington’a dönüyorum çünkü bu gece İbrahim Anlaşmaları’na katılan yeni bir ülkeyi açıklayacağız” demişti. Ardından Kazakistan hükümetinden yapılan açıklamada "İbrahim Anlaşmaları'na katılma beklentimiz doğal ve mantıklıdır" ifadeleri kullanıldı.
Trump, Orta Asya liderleriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.
30 YILLIK İLİŞKİLERDE YENİ BOYUT
Kazakistan, İsrail ile 1990’lardan bu yana diplomatik ilişkilere sahip. Bu nedenle karar, iki ülke arasında bir barış anlaşmasından ziyade, ilişkileri daha üst düzeye çıkaran stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
ABD'YLE KRİTİK MİNERALLER ANLAŞMASI
Kazakistan aynı gün ABD ile kritik mineraller konusunda bir iş birliği anlaşması da imzaladı. Anlaşma, Tokayev’in huzurunda Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersayin Nagaspayev ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarafından imzalandı. Anlaşma, iki ülke arasında ticaret ve yatırımların artırılmasını ve özellikle stratejik sektörlerde iş birliğinin genişletilmesini hedefliyor.
Tokayev ziyaret kapsamında ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gündemin temel başlıkları ele alındı ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin ivme kazandığı vurgulandı.
Kazak lider, ABD ile ekonomik ortaklık, yatırım ve ticaret alanlarında ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür iş birliklerinin istihdam yaratacağını, sanayileşmeyi destekleyeceğini ve yenilik odaklı büyümeyi teşvik edeceğini ifade etti.
Tokayev ayrıca Kazakistan’ın ABD ile her düzeyde aktif siyasi diyalogu sürdürme kararlılığını yineleyerek, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkileri geliştirmek için yapıcı iş birliğini devam ettirmeye hazır olduklarını söyledi.
İBRAHİM ANLAŞMALARI
İbrahim Anlaşmaları, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesiyle 2020’de başlamıştı. Bu anlaşmalar, “bölgesel iş birliğini” ve “dinler arası hoşgörüyü teşvik etmeyi” amaçlıyor.
ABD yönetimi, Kazakistan’ın katılımıyla anlaşmaların yeniden ivme kazanacağını ve Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında “İsrail’le diyalog kapısının daha da genişleyeceğini” umuyor.