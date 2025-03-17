Trump duyurdu: Pedofili milyarderle ilgili belgeler açıklanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davası ve eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilişkili daha fazla gizli belgenin yakın zamanda yayımlanacağını ifade etti.



Trump, "Full Measure" televizyon programına verdiği mülakatta, JFK suikastı ve Amerikalı milyarder Epstein dosyalarına ilişkin soruları yanıtladı.

"KEŞKE HER ŞEYİ YAYINLASAYDIM"



Önceki başkanlık dönemi boyunca birçok belge yayımladığına dikkati çeken Trump, "Daha sonra, saygı duyduğum ve yönetimde görev yapan birçok insan bana geri kalanları yayınlamamamı söyledi. Bana bazı gerekçeler sundular ve ben de bunu kabul ettim. Ancak itiraf etmeliyim ki, keşke her şeyi yayınlasaydım diye düşündüğüm zamanlar oldu çünkü o belgelerde tam olarak ne olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

KENNEDY KAYITLARI ORTAYA ÇIKIYOR



Epstein ve JFK dosyalarına ilişkin belgeler başta olmak üzere çok sayıda önemli dosyanın yakın zamanda paylaşılacağını kaydeden Trump, JFK suikastıyla ilgili yaklaşık 2 bin yeni belgenin daha ortaya çıkarıldığını belirtti.



Trump, "Kennedy kayıtları ortaya çıkıyor. İnsanların en çok görmek istediği belgeler bunlar." diye konuştu.



Söz konusu belgelerin yayımlanma sürecinin "oldukça hızlı" ilerlediğini vurgulayan Trump, sürecin haftalar içinde tamamlanabileceği değerlendirmesi yaptı.



KENNEDY SUİKASTINA İLİŞKİN KARARNAME



Kennedy suikastı belgelerine ilişkin Başkanlık Kararnamesi

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameye imza atmıştı.



Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI



En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.



Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek, şüphelerini dile getirmişti.



Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

