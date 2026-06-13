Trump duyurdu. Venezuela'da Tren de Aragua çetesi lideri öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump , kendisine ait Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD askeri güçlerinin düzenlediği “hızlı ve ölümcül” saldırının Venezuela ’daki yönetimle yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Trump, “Sonuç olarak Tren de Aragua teröristlerinin artık Venezuela’da ya da başka bir yerde güvenli sığınağı yok.” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, saldırının nerede düzenlendiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Paylaşıma, yeşilliklerle çevrili bir binanın havadan görüntülendiği ve ardından patlamanın yaşandığı 10 saniyelik bir video da eklendi. Görüntülerde herhangi bir kişinin açık biçimde seçilemediği görüldü.

ABD, Venezuela’da ortaya çıkan ve Kolombiya, Peru ile Şili başta olmak üzere farklı ülkelerde de faaliyet gösteren Tren de Aragua’yı terör örgütü olarak tanımlıyor.

Nino Guerrero olarak bilinen Hector Rusthenford Guerrero Flores, örgütün en bilinen liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Tren de Aragua, Venezuela’daki Tocoron Cezaevi çevresinde ortaya çıkmış, daha sonra göç yolları ve bölgesel suç ağları üzerinden Latin Amerika’da etkisini genişletmişti.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın mesajında övgüyle bahsettiği bu "yakın koordinasyon", Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde ülkede gerçekleştirdiği askeri ve siyasi hamlelerin bir sonucu olarak ortaya çıkardı. Aylar önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'ye kaçırıldı.

Bunun sonrasında ABD ordusu ülkedeki varlığını hızla pekiştirdi. Başkent Caracas'ta ve stratejik bölgelerde ABD ile Venezuela silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlar bu yeni ittifakın en net gövde gösterisi oldu. Askeri hareketliliğin yanı sıra, üst düzey ABD'li diplomatların, istihbarat şeflerinin ve askeri yetkililerin Venezuela başkentine yaptıkları yoğun ziyaretler de adeta bir rutine dönüşerek, Washington'un ülkenin güvenlik bürokrasisinin yeniden şekillendirilmesindeki aktif rolünü gözler önüne serdi.