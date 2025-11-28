Trump duyurdu: Vurulan muhafızlardan biri öldü

ABD'nin başkenti Washington DC'de 29 yaşındaki Afganistan göçmeni Rahmanullah Lakanwal'ın pusu kurarak vurduğu iki Ulusal Muhafız askerinden biri hayatını kaybetti.

Duyuru ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Şükran Günü vesilesiyle ABD askerlerine yaptığı online konuşmada Trump, "Batı Virginialı Sarah Beckstrom, bahsettiğimiz muhafızlardan biri. Son derece saygın, genç ve muhteşem bir insan... Az önce vefat etti. Artık aramızda değil." dedi. Donald Trump, saldırgan Lakanwal'ın durumunun da ağır olduğunu ifade etti.

Yaralı asker 24 yaşındaki Andrew Wolfe’un tedavisinin devam ettiğini belirten Trump “Ulusumuzun tamamının yaşadığı acıyı ve dehşeti ifade etmek istiyorum. Dün ulusal başkentimizde düzenlenen terör saldırısında, DC Görev Gücü kapsamında görev yapan Batı Virginia Ulusal Muhafızlarına mensup iki askerimizin, vahşi bir canavar tarafından vurulduğunu gördük. Vahşet, ülkemize giren ve ülkede kalan insanlar üzerinde tam kontrol sahibi olmanın ulusal güvenlik açısından en önemli önceliğimiz olduğunu hatırlattı" diye konuştu.

"KARADAN OPERASYON YAPACAĞIZ"

ABD Başkanı, ordunun Karayipler'deki operasyonlarına da değindi. Trump "Venezuela'dan gelen uyuşturucuları yakında karadan da durdurmaya başlayacağız" dedi.

ABD askerleriyle sanal ortamda yaptığı görüşmede "Ülkemize zehir göndermeyi bırakmaları konusunda onları uyardık." diyen Trump şöyle devam etti: "Muhtemelen insanların deniz yoluyla teslimat yapmak istemediğini fark etmişsinizdir ve biz de onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan teslimat daha kolay, ama bu çok yakında başlayacak." dedi.