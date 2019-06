Trump, pazartesi günü başlayacak Londra temaslari öncesinde İngiliz "The Sun" gazetesine konuştu.



Görevi bırakan Theresa May yerine Muhafazar Parti liderliğine aday olan eski Dişişleri Bakanı Boris Johnson'a arka çıktı.



Johnson'ın kendisine ve ülkesine her zaman olumlu yaklaştığını söyleyen Trump; "Onu her zaman sevdim. Onun seçilip seçilmeyeceğini bilmiyorum ama çok iyi ve yetenekli biri" ifadelerini kullandı.



Trump'a, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın 2016’daki başkanlık kampanyası döneminde "Trump seçilirse Kanada’ya taşınırım" ifadeleri de hatırlatıldı. ABD Başkanı; "Ne diyebilirim? Edepsiz olduğunu bilmiyordum" dedi. Trump; Markle’in buna rağmen çok iyi bir Amerikan prensesi olacağını söyleyerek Kraliyet ailesine katılmasının da mükemmel olduğunu belirtti.