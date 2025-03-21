Trump Eğitim Bakanlığını kapatıyor: Kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı donald Trump, bugün imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığının kapatılma sürecini resmen başlattı.



Eğitim Bakanlığının tamamen kapatılması ancak Kongreden geçecek bir karara bağlı ancak Trump'ın bu adımıyla bakanlığın lağvedilmesine yönelik süreç başlamış oldu.



Trump, imzaladığı kararnamede, kısa süre önce görevine başlayan Eğitim Bakanı Linda McMahon'a "Eğitim Bakanlığının kapatılmasını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atması" talimatını verdi.



ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında, federal yönetimin eğitim işlerinden çekilmesini ve bu alanın tamamen eyaletlere bırakılması gerektiğini savunmuştu.