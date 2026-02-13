Trump emir verdi. "İkinci uçak gemisi yakında yola çıkacak"

ABD medyasında çıkan haberlere göre Washington yönetimi, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisinin gönderilmesi emrini verdi.



Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi. Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı. CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti. ABD News ise uçak gemisinin ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu'ya yapılacak yeni görevlendirme hakkında bilgi verildiğini aktardı.



TRUMP: ÇOK YAKINDA YOLA ÇIKACAK



ABD Başkanı Donald Trump, haberleri doğruladı. Trump, İran ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisinin çok yakında yola çıkacağını belirtti.

Trump, North Carolina’daki Fort Bragg askeri üssünde katılacağı program için Beyaz Saray’dan çıkışında gazetecilere konuştu. ABD'nin Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderip göndermeyeceği sorusuna Trump, “Eğer (İran ile) bir anlaşma yapmazsak, ona ihtiyacımız olacak” dedi.

Trump, henüz İran ile bir anlaşmaya varamadıklarını belirterek, “(Uçak gemisi) çok yakında yola çıkacak. Orada yeni konuşlanmış bir tane var. Eğer ihtiyacımız olursa, hazırda bekletiyoruz. Büyük, çok büyük bir güç” ifadelerini kullandı.

İran ile müzakerelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna da Trump, “Bence başarılı olacak ve eğer olmazsa, İran için kötü olacak” diye cevap verdi.

“ŞARA'NIN YAPTIĞI İŞTEN MEMNUNUM”



Trump, “Suriye'deki mevcut durumdan memnun musunuz?” şeklindeki bir soruyu da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara için, “Yaptığı işten memnunum. Suriye halkı için harika bir iş yapıyor. Ülkeyi birleştiriyor” diye yanıtladı.

Ukrayna-Rusya müzakerelerinin durumu hakkındaki bir soru üzerine Trump, "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir) Zelenski'nin harekete geçmesi gerekiyor, aksi takdirde büyük bir fırsatı kaçıracak. Harekete geçmek zorunda" diye konuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun affedilip affedilmeyeceği sorusuna da "Evet, öyle düşünüyorum" cevabını verdi.

“VENEZUELA İLE İLİŞKİMİZ 10 ÜZERİNDEN 10”

Venezuela hakkındaki sorular üzerine mevcut yönetim ile “çok iyi ilişkileri” olduğunu söyleyen Trump, “Bildiğiniz gibi, çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak. Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz, bence 10 üzerinden 10.” ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'u tanıdıklarını belirterek, “Onlarla görüşüyoruz ve gerçekten de şu anda harika bir iş çıkardılar. Delcy çok, çok iyi bir iş çıkardı ve ilişki güçlü” dedi.

Venezuela’da şu an petrol çıkarıldığını, diğer ülkelerin petrol için çok para ödediğini tekrarlayan Trump, “Biz de bununla ilgileniyoruz. Rafine ediyoruz ve şu anda rafine etme kapasitesine sahip tek ülke biziz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Venezuela'yı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da, "Venezuela'yı ziyaret edeceğim" dedi ancak tarih konusunda ayrıntı vermedi.



İLK GEMİYİ 28 OCAK'TA DUYURMUŞTU



Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.