Trump: "Enflasyonu çözdük"

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksine atıfta bulunarak, enflasyon sorununu çözdüklerini iddia etti.



“Enflasyonu çözdük” diyen Trump’ın sözünü ettiği, ABD’de yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklanan enflasyon oranı, Pazartesi günü yayımlanan aylık tüketici fiyat raporunda yer aldı. Ancak birçok ekonomist, tek bir verinin genel bir ekonomik trend oluşturmayacağı konusunda temkinli. Ayrıca ekonomistler ve tüketiciler, Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerinin fiyatları artırarak ekonomiye zarar vereceği endişesini taşıyor.

TRUMP'TAN NVIDIA YORUMU

Trump, ayrıca teknoloji devi Nvidia’nın yapay zekâ süper bilgisayarlarını ilk kez ABD’de üretme kararını memnuniyetle karşıladı.



“Bunun olacağını biliyordum ama bu ölçekte olacağını tahmin etmemiştim,” diyen Trump, “Bu büyük bir gelişme. Ve bunu yapmalarının nedeni 5 Kasım’daki seçimler ve ‘tarifeler’ denilen şey,” ifadelerini kullandı.



Nvidia, Arizona’da özel Blackwell çiplerini üretip test edeceği ve Texas’ta yapay zekâ süper bilgisayarları geliştireceği bir milyon metrekareden fazla üretim alanı tahsis ettiğini açıklamıştı. Şirket, bu yatırımla önümüzdeki dört yıl içinde yarım trilyon dolarlık yapay zekâ altyapısı oluşturmayı hedefliyor.



Bu açıklama, Trump yönetiminin akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik ürünlere uygulanan gümrük vergilerinden muafiyetin geçici olduğunu ve yetkililerin yarı iletken (çip) endüstrisine özel yeni bir tarife yaklaşımı üzerinde çalıştığını duyurmasının hemen ardından geldi.

"OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Trump ayrıca otomobil üreticilerine yönelik tarifeler konusunda geçici muafiyetler sağlamayı planladığını da belirtti.



“Otomobil üreticilerinin tedarik zincirlerini yeniden düzenlemesi için biraz zamana ihtiyaçları var” diyen Trump, bu firmaların ithalata bağımlılıklarını azaltmaları gerektiğini vurguladı.



Trump, Apple CEO’su Tim Cook ile görüştüğünü ve Çin’den ithal edilen bazı elektronik ürünlerde tarifelerden muafiyet sağlayarak ona “yardımcı olduğunu” da söyledi.



“Kimseye zarar vermek istemiyorum ama nihayetinde ülkemiz için büyük bir başarıya ulaşacağız” ifadelerini kullanan Trump, ticaret politikalarının uzun vadede ABD’yi güçlendireceğini savundu.

"BİR ARAYA GELİP 'ABD'Yİ NASIL KANDIRIRIZ" DİYE KONUŞUYORLAR"

ABD Başkanı ayrıca, Çin ve Vietnam’ın kendi aralarında yaptığı görüşmelere ilişkin spekülatif bir açıklama yaparak, “Bunlar bir araya gelip ‘Amerika Birleşik Devletleri’ni nasıl kandırırız?’ diye konuşuyor olabilir” şeklinde konuştu.