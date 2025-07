Trump, Epstein'in 50’nci doğum günü için müstehcen mektup göndermiş

ABD Başkanı Donald Trump, tutulduğu hapishanede ölen pedofili milyarder Jeffrey Epstein davası ile ilgili baskıların ardından bazı mahkeme belgelerinin yayınlanması emrini vermiş olsa da ABD’de konuyla ilgili tartışma devam ediyor. ABD basınına yansıyan bir habere göre, Epstein’in 50’nci doğum günü albümü için kendisine müstehcen mektup gönderen arkadaşları arasında Trump da yer alıyordu.



The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, halihazırda tutuklu bulunan Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell, Epstein’in 50’nci doğum günü için “özel bir hediye” hazırlamak istiyordu. Bunun için temasa geçtiği Epstein’in arkadaşları arasında Donald Trump da vardı. Gazetenin incelediği belgelere göre, Maxwell, 2003 yılında bu hediye için aralarında Trump’ın da olduğu 20’yi aşkın kişiden mektuplar topladı.



“HER GÜN BAŞKA BİR HARİKA SIR OLSUN”



Deri ciltli albüm, Epstein’in ilk kez gözaltına alındığı 2006 yılından önce oluşturulmuştu. Bu, aynı zamanda Adalet Bakanlığı yetkililerin yıllar önce Epstein ve Maxwell ile ilgili soruşturma kapsamında incelediği belgeler arasındaydı.



ABD Başkanı Trump ve Cumhuriyetçi isimler, Trump seçilmeden önce Epstein belgelerinin yayınlanması için baskı yapmış, kendilerinin de iktidara geldikten sonra bu belgeleri yayınlayacağını açıklamıştı. Trump resmen göreve geldikten sonra açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Epstein’in “müşteri listesinin” masasında durduğunu söylemişti. Bakanlığın bundan aylar sonra Epstein’e ait böyle bir liste olmadığını, pedofili milyarderin intihar ettiğini ve davayla ilgili yayınlanacak başka bir belge ya da suçlama yöneltilecek başka şüpheliler olmadığını açıklaması tartışma yaratmıştı.



WSJ’nin özel haberine göre, Epstein’in doğum günü için gönderilen mektupta Trump’ın adı vardı ve diğer mektuplar gibi müstehcen bir içeriği bulunuyordu. Buna göre, çıplak bir kadının siluetinin çerçevelediği, kalın bir keçeli kalemle elle çizilmiş gibi görünen birkaç satırlık daktilo edilmiş metinden oluşan mektupta, bir çift küçük yay kadının göğüslerini gösteriyor ve Trump’ın imzası, kasık kıllarını taklit eden kıvrımlı bir "Donald" yazısı şeklinde görülüyordu.



Mektup, şu sözlerle son eriyordu: “Doğum günün kutlu olsun - Her gün başka bir harika sır olsun.”



TRUMP’TAN GAZETEYE DAVA TEHDİDİ



ABD Başkanı Trump, salı akşamı gazeteye verdiği demeçte, mektubu yazdığını ve söz konusu resmi çizdiğini reddetti. Trump, “Bu ben değilim. Bu, sahte bir şey. Bu, sahte bir The Wall Street Journal haberi” dedi.



“Hayatında hiç resim çizmediğini” savunan ABD Başkanı, “Kadın resimleri çizmem… Benim dilim bu değil. Bunlar benim sözlerim değil” diye konuştu.



Gazetenin haberi yayınlaması halinde dava açacağını söyleyen Trump, “Diğer herkesi dava ettiğim gibi The Wall Street Journal’ı da dava edeceğim” dedi.



Söz konusu albüm ve doğum günü mektuplarının varlığı daha önce basına yansımamıştı. Habere göre, albümde iş insanları, akademisyenler, Epstein’in eski sevgilileri ve çocukluk arkadaşlarının gönderdiği şiir, fotoğraf ve selamlar yer alıyordu.



Mektup gönderen diğer isimlerin arasında milyarder Leslie Wexner ve avukat Alan Dershowitz de vardı.



Trump’ın imzasının olduğu mektubun nasıl hazırlandığı netlik kazanmazken, çıplak kadın silüetinin içinde Trump ile Epstein arasındaki hayali bir konuşma şeklinde yazılmış bir not da yer alıyordu. Mektuptaki ilgili kısım şu şekildeydi:



"Not, 'Seslendirme: Hayatta her şeye sahip olmaktan daha fazlası olmalı' diye başlıyordu.

Donald: Evet, var ama sana ne olduğunu söylemeyeceğim.



Jeffrey: Ben de söylemeyeceğim, çünkü ne olduğunu ben de biliyorum.



Donald: Ortak noktalarımız var Jeffrey.



Jeffrey: Evet, var, düşününce…



Donald: Bilmeceler asla eskimez, fark ettin mi?



Jeffrey: Aslında, seni en son gördüğümde bu benim için apaçık ortadaydı.



Donald: Arkadaş olmak harika bir şey. Doğum günün kutlu olsun — Her gün başka bir harika sır olsun.”



TRUMP’TAN İLK TEPKİ



Trump, dava tehdidine karşın haberi yayınlayan gazeteye kamuoyu önünde ilk tepkisini kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden verdi.

Gazetenin ve Rupert Murdoch’un doğrudan kendisi tarafından uyarıldığına işaret eden Trump, “Murdoch bununla ilgileneceğini söylemişti ama şurası açık ki bunu yapma gücü yokmuş" dedi. Gazetenin editörü Emma Tucker’a doğrudan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından mektubun sahte olduğunun söylendiğini belirten Trump, Tucker’ın bunu duymak istemediğini savundu. ABD Başkanı, gazeteyi, bağlı olduğu şirketi ve sahibi Murdoch’u dava edeceğini yineledi.