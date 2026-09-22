Trump: Erdoğan çok çetin birisi ve dostum
22.09.2026 22:45
Son Güncelleme: 22.09.2026 23:51
Türkiye'nin de katıldığı zirvede İran konuşuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle düzenlediği zirvede ''Erdoğan çok çetin birisi ve dostum.'' dedi.
BM Genel Kurulu sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu bir toplantı düzenlendi.
ABD Başkanı Trump, geçen yıl yine BM marjında bölge ülkeleriyle bir araya gelerek Gazze konusunda önemli adımlar attıklarını ve bölgedeki krizi sona erdirmek için çaba gösterdiklerini hatırlattı.
Bu sürece ilişkin konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump, şunları söyledi:
"Tam olarak bir yıl önce, birçok ülke Birleşmiş Milletler'in yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze’deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye’den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır."
TRUMP: İRAN DONANMASI ORTADAN KALDIRILDI
ABD Başkanı ayrıca İran'a dair de açıklamalarda bulundu. Trump, İran donanmasının "ortadan kaldırıldığını" öne sürerek, İran'a ait 159 geminin tamamının ABD ordusu tarafından imha edildiğini iddia etti. Trump daha önce de İran'ın 159 gemisinin artık kullanılamaz durumda olduğunu söylemişti.
ABD Başkanı ayrıca İran'a ait uçakların yüzde 90'ından fazlasının vurulduğunu, 430 silah depolama tesisi ile 800 insansız hava aracı depolama tesisinin hedef alındığını söyledi.
Trump, Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da anlaşma sağlayamazlarsa bu ülkeyi "yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.
Hürmüz Boğazı'ndan krizin başladığı günden bu yana yaklaşık 1 milyar varil petrolün geçişini sağladıklarını ifade eden ABD Başkanı, boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu savundu.
Trump, "Yönetimim, Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nu ve petrolün nakledilmesini sağlayan boru hatlarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Hep birlikte, bu bölgeyi on yıllardır rahatsız eden zorlukların üstesinden gelmenin eşiğindeyiz." değerlendirmesini yaptı.
ERDOĞAN: KÖRFEZ'DEKİ SORUNLARI AŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Zirvenin ardından CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Körfez yangınını söndürecek çözümü ufukta görüyor musunuz?" diye sordu. Erdoğan, "Zaten bunun için çalışıyoruz. Bu gayretlerimizle Körfez'deki sorunları aşmak için çalışıyoruz. Türkiye'yle birlikte 8 devlet toplantıya katıldı. Bu çalışmaların meyvelerini en kısa zamanda almak istiyoruz." diye cevapladı.