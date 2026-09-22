Trump: Erdoğan çok çetin birisi ve dostum

Trump, Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da anlaşma sağlayamazlarsa bu ülkeyi "yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.

Hürmüz Boğazı'ndan krizin başladığı günden bu yana yaklaşık 1 milyar varil petrolün geçişini sağladıklarını ifade eden ABD Başkanı, boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu savundu.

Trump, "Yönetimim, Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nu ve petrolün nakledilmesini sağlayan boru hatlarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Hep birlikte, bu bölgeyi on yıllardır rahatsız eden zorlukların üstesinden gelmenin eşiğindeyiz." değerlendirmesini yaptı.



ERDOĞAN: KÖRFEZ'DEKİ SORUNLARI AŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Zirvenin ardından CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Körfez yangınını söndürecek çözümü ufukta görüyor musunuz?" diye sordu. Erdoğan, "Zaten bunun için çalışıyoruz. Bu gayretlerimizle Körfez'deki sorunları aşmak için çalışıyoruz. Türkiye 'yle birlikte 8 devlet toplantıya katıldı. Bu çalışmaların meyvelerini en kısa zamanda almak istiyoruz." diye cevapladı.