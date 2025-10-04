Trump: "Erdoğan çok yardımcı oldu,  dost bir lider"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes ve kalıcı barış anlaşmasına “çok yaklaşıldığını” söyledi.

Axios’a yaptığı açıklamada Trump, sürecin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanabileceğini belirterek, “Bibi (Netanyahu) ile konuştum, ona ‘Bu senin zafer şansın’ dedim. Kabul etti, başka seçeneği yoktu,” ifadelerini kullandı.



"ÇOK YARDIMCI OLDU"

Trump, görüşme sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas üzerinde büyük etkisi olduğunu ve rehinelerin serbest bırakılması sürecinde “çok yardımcı” olduğunu söyledi. Trump, “Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı" dedi.

Bir ABD’li yetkili de Axios’a yaptığı açıklamada, Trump’ın Cuma günü Erdoğan’la Hamas’ın cevabından önce telefonda görüştüğünü ve ondan anlaşmaya destek vermesini istediğini doğruladı.



TRUMP'TAN HAMAS'A UYARI

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’in “rehine takası ve barış anlaşmasına şans tanımak için” bombardımanları durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtse de, Hamas'a "sert uyarıda" bulundu.



“Rehine anlaşmasını geciktirmeye kalkarlarsa bu fırsat ortadan kalkar. Gecikmeye tahammül etmeyeceğim. Herkes adil biçimde muamele görecek, ama bu işi hemen bitireceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAMAS'IN BARIŞA HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinin ayrıntılarını paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi, Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas’ın, Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, bu bakımdan çok önemlidir." ifadelerini kullandı.