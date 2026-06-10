Trump: Erdoğan harika bir lider ve güçlü bir kişi

ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayarak İran ile çatışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, bir gazetecinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı hedef alan sözleri ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Erdoğan ile çok iyi arkadaş olduklarını söyleyen Trump, "Çok harika bir lider, son derece güçlü bir kişi. Birlikte çok iyi çalıştık. Onu çok seviyorum. Müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi" dedi.