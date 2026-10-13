Trump: Erdoğan iyi dostum, büyük saygım var

ABD Başkanı Donald Trump , ara seçim kampanyası için Alaska'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a, Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan 'a verilecek yanıta Türkiye 'nin de katılmasını isteyip istemeyeceği soruldu.

Trump, "Olabilir. Bildiğiniz gibi Erdoğan benim iyi dostum. Kendisine büyük saygım var." yanıtını verdi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin de konuştu.

ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını sürdürdüğünü söyleyen Trump, "Onlara yardım ediyoruz ve istihbarat paylaşıyoruz. Savaşın sona ermesini istiyoruz. Bu nedenle hem Ukrayna hem de Rusya ile çalışıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı bitirmek istediğini savunan Trump, "Ancak aralarında çok fazla nefret var ve bunu nasıl başaracaklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'a, ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekillerinin eleştirdiği Rus dizel yakıtına ilişkin anlaşma da soruldu.

Anlaşmadan elde edilecek gelirin Rusya'nın daha fazla silah satın almasını sağlayıp sağlamayacağı sorusunu doğrudan yanıtlamayan Trump, "Bu bir dizel anlaşması, bizim için değil. Yakıt dünya piyasasına sunuluyor, bize değil" diye konuştu.