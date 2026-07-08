Trump: Erdoğan muazzam iş çıkarıyor

‘’ZİRVEDE BAŞARILI GÖRÜŞMELER YAPTIK''

ABD Başkanı, NATO toplantısında muazzam bir birlik olduğunu belirterek ''O salonda gerçekten büyük bir sevgi vardı. Basın mensuplarının görememesi çok kötü oldu. Zirvede yapıcı görüşmeler yaptık.'' dedi.

İttifaka en büyük katkı yapan ülke olduklarını söyleyen Trump ''Buradaki kararlılığımız sürecek.'' dedi.

Zirvede varılan savunma anlaşmalarına değinen Trump, savunma alanında üretimin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca en iyi dron teknolojisine sahip olduklarını belirtti.

''İRAN SAVAŞI ASKERİ AÇIDAN BAŞARILI''

Trump, İran savaşının askeri açıdan 'harika' sonuçlandığını belirterek ''Hava kuvvetleri ve gemileri gitti.'' dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın bir numaralı hedefi olduğunu da öne sürdü ve ''İran'da birinci, ikinci seviyedeki liderler gitti. Bunlar üçüncüler ve daha rasyoneller. İran liderleriyle anlaşma yapmak istediğimden emin değilim.'' dedi.

Kendisi olmasaydı İran'ın nükleer silaha sahip olacağını öne süren Trump, ''Ben olmasaydım İsrail olmazdı.'' dedi.

F-35'LER KONUSU

Trump, F-35 uçaklarının Türkiye 'ye verilmesi konusunda ise ''Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahipler. F-35 konusunda ise bir karar vermemiz gerekiyor. Henüz karar vermedim. Türkiye bize birçok konuda yardımcı oldu.'' dedi.