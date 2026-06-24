Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımdan NATO zirvesine katılacağım

Türkiye 'de Temmuz ayında gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi, ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı.



Rutte ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin konuştu.

Türkiye dışında başka bir ülkede olsa NATO zirvesine gitmeyeceğini ifade eden Trump, “Erdoğan'a duyduğum saygı sayesinde gidiyorum” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın güçlü bir lider olduğunu belirten Trump, “Erdoğan iyi bir arkadaşım. Çok iyi bir lider, harika bir ordu kurdu” ifadelerini kullandı.

Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil" diye konuştu.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE JET MOTORU

Trump, F-35 ve jet motorlarıyla ilgili “Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım” dedi. Türkiye'nin istediği gibi satış sürecinin ilerleyeceğini belirtti.

Trump, “Türkiye'ye büyük bir hediye paketi ile mi gidiyorsunuz” sorusuna “Sanırım” diyerek olumlu mesaj verdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'li yetkililerin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemi konusunda ABD yasalarına uyumunu incelediğini söyledi.

Reuters, Trump yönetiminin, Kongre’deki itirazlara rağmen Türkiye’ye jet motoru satışında süreci ilerletmeye hazırlandığını yazmıştı .