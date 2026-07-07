"Trump Erdoğan'a F-35 programı için yeşil ışık yakmaya hazır"

ABD Başkanı Donald Trump 'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Türkiye 'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmesine izin vermeye hazır olduğunu iletmesi bekleniyor.

New York Times gazetesinin ABD yönetiminden dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Trump'ın Kongre tarafından getirilen yasal kısıtlamaları nasıl aşacağı konusundaki ayrıntılarda farklı görüşlere sahip.

Yetkililer, bu engellerin aşılması amacıyla iki lider arasında konu hakkında birer mektup teatisi gerçekleştirilebileceğini ifade ediyor.

Trump, geçtiğimiz ay NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis’te yaptığı görüşmede F-35 ’ler ve Ankara Zirvesi’ne ilişkin soruya yanıt verirken, Erdoğan’a “onu çok mutlu edecek” bir hediye götürmeye hazırlandığını söylemişti.

“İnsanlar Türkiye’nin askerî açıdan ne kadar büyük bir güç olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir ordusu var.” diyen Trump, NATO Zirvesi’ne katılımıyla ilgili olarak da “Erdoğan aradı ve ‘Zirve Türkiye’de, orada olmalısınız’ dedi. Başkan Erdoğan’a saygı duyduğum için NATO Zirvesi’ne katılacağım.” demişti.

2019'DA NEDEN GERİLİM YAŞANMIŞTI?

Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açtı.

Washington bu satın almaya, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkararak ve yaptırımlar uygulayarak karşılık verdi; S-400 sistemlerinin F-35 savaş uçaklarının gizli kabiliyetleri hakkında Rusya’ya istihbarat sağlayabileceğini ileri sürdü.

ABD Kongresi, Ankara'nın elinde S-400'ler bulunduğu sürece Türkiye'ye F-35 satışını yasaklayan kanunu kabul etti.

Türkiye Nisan 2021'de F-35 programından programa resmen çıkarıldı. O tarihten bu yana, Türkiye'nin S-400 sistemlerini envanterinde bulundurmaya devam etmesi nedeniyle F-35 programına yeniden dahil olup olamayacağı belirsizliğini koruyor.

F-35 NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Resmi adı "F-35 Lightning II" olan beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağı, birçok uzmana göre Türkiye'nin savunma planlamasında kritik öneme sahipti.

Düşük radar görünürlüğü, gelişmiş sensör entegrasyonu, ağ destekli harekat kabiliyeti ve farklı görevleri yerine getirebilme kapasitesi sayesinde F-35'in modern savaş ortamında önemli avantajlar sunduğu ifade ediliyor.

Programdan çıkarılmasının ardından Türkiye, ağırlıklı olarak yeni F-16 tedarikine ve milli muharip uçak KAAN'ın geliştirilmesine yöneldi.

Bunun yanında, Eurofighter Typhoon gibi alternatif savaş uçağı seçenekleri de değerlendirmeye alındı.