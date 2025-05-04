Trump etkisi dünyaya yayılıyor: Portekiz’den seçim öncesi sınır dışı hamlesi

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetimi göçmenlere yönelik baskısını ve sınır dışıları artırırken, Avrupa’daki bazı ülkeler de benzer adımlar atmaya hazırlanıyor. Erken genel seçim için 18 Mayıs’ta sandık başına gitmeye hazırlanan Portekiz’in geçici hükümeti, ülkede “izinsiz” yaşayan yaklaşık 18 bin yabancıyı ülkeden gönderme hazırlığında.



Portekiz’de Bakanlar Kurulu Başkanlığından Sorumlu Bakanlık görevini yürüten António Leitão Amaro, ülkede “yasadışı şekilde bulunan insanlara yaklaşık 18 bin bildirim göndererek Portekiz’den ayrılmalarını isteyeceklerini" açıkladı. Bakan Amaro, ilgili makamların gelecek hafta 4 bin 500 kadar yabancıya ülkeden gönüllü bir şekilde ayrılmaları için 20 gün süre vereceğini duyurdu.



“PORTEKİZ’İN SINIR DIŞI SİSTEMİ İŞLEMİYOR”



Portekiz’de muhafazakar Sosyal Demokrat Parti’nin liderliğindeki azınlık hükümetinin Parlamento’daki güvensizlik oylamasını kaybetmesinin ardından Başbakan Luis Montenegro 18 Mayıs’ta erken genel seçim kararı almıştı.



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, Amaro, seçime giden süreçte, geçen hafta yaptığı bir açıklamada da “Portekiz’in işlemeyen sınır dışı sistemini gözden geçirmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. Ülkesinin “kuralları ihlal ettiği için ülkeden ayrılması istenen kişileri en az sayıda sınır dışı eden üçüncü Avrupa ülkesi” olduğunu savunan Amaro, dün yaptığı açıklamayla birlikte seçim öncesi bu yönde somut bir adım atılacağının sinyalini verdi.



3 YILDA 3 ERKEN SEÇİM



Yaklaşık bir yıl önce göreve gelen Başbakan Montenegro, bir aile hukuk şirketiyle bağlantılı olarak “olası bir çıkar çatışması” ile suçlanmıştı. Montenegro ise eleştiriler ve tepkiler üzerine “belirsizliği ortadan kaldırmak için” erken seçim çağrısında bulunmuştu.



Montenegro'nun iki partiden oluşan hükümetinin mevcut 230 sandalyeli Parlamento’da sadece 80 milletvekili bulunuyor. Öte yandan, 10 gün sonra yapılacak seçim, Portekiz’de son üç yılda yapılacak üçüncü erken genel seçim olacak.



TRUMP VE GÖÇ KARŞITI POLİTİKALARI



ABD Başkanı Donald Trump da 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14'üncü ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.



Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.



Başkan Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave bin 500 asker gönderme kararı da almıştı.



Trump yönetimi, bunun yanı sıra çete üyesi olduğu iddia edilen göçmenleri El Salvador'da "yeryüzündeki cehennem" olarak bilinen maksimum güvenlikli hapishanede tutulmak üzere sınır dışı etmeye başlamıştı.

Trump'ın göçmenlere yönelik baskısı ve sınır dışı uygulamaları sürerken, Karayip ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti de aralarında hamile kadınların ve çocukların da olduğu onlarca Haitili göçmeni komşu ülkeye sınır dışı etmişti.