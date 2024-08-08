Trump, eylülde canlı yayınlarda Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.



Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü bir performansının olduğunu savundu.

HARRİS 10 EYLÜL'DEKİ TARTIŞMAYA KATILACAK

ABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu.



Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.



ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



2024 seçimi 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Seçimi kazanan kişi Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'da dört yıl süreyle görev yapacak.



Başkanlık seçimi, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda gerçekleşecek.

