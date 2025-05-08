Trump, fikrini değiştirdi: Sağlık Dairesi Başkanlığı’na influencer aday

ABD Başkanı Donald Trump, Kamu Sağlığı Daire Başkanlığı görevine getireceği yeni ismi açıkladı. Daha önce bu görev için Janette Nesheiwat’ı aday gösteren fakat daha sonra kararından geri adım atan Trump’ın yeni seçimi Casey Means oldu. Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’a yakınlığı ile bilinen ve esasında hekim olan Means, “sağlıklı yaşam influencer’ı” kimliğiyle de tanınıyor.



Başkan Trump, kendi sloganından türetilmiş “Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Yapalım” (MAHA) sloganına atıfla yaptığı sosyal medya paylaşımında, Means’in “kusursuz ‘MAHA’ özelliklerine” sahip olduğunu, kronik hastalıkların kökünü kazımak ve ABD'lilerin sağlık ve iyilik halini geliştirmek için çalışacağını söyledi. Trump, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: “Hayatı boyunca yaptığı çalışmalarla birlikte akademik başarıları son derece olağanüstü… Dr. Casey Means, Birleşik Devletler tarihinin en iyi kamu sağlığı daire başkanı olma potansiyeline sahip.”



KARDEŞİYLE BİRLİKTE KENNEDY’NİN DANIŞMANLIĞINI YAPTI



Trump, bu kararıyla birlikte, daha önce Fox News haber kanalında sağlıkla ilgili yayınlara katılarak görüşlerini paylaşmasıyla bilinen Janette Nesheiwat’ın adaylığını da geri çekmiş oldu. Nesheiwat’ın Senato’dan onay alma süreci kapsamında bugün Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi’ndeki oturuma katılması bekleniyordu.



Means ve eski bir lobici olan erkek kardeşi Calley Means, Kennedy’nin 2024 yılında henüz başkan aday adayı olduğu dönemde başdanışmanlarındandı; iki isim, Kennedy’nin daha sonra Trump’a desteğini açıklamasında da etkili olmuştu. Halihazırda Beyaz Saray danışmanlarından olan Calley Means, sık sık televizyon yayınlarına katılarak sağlık politikaları konusunda konuşuyor. Öte yandan, Means’ın herhangi bir hükümet görevi geçmişi ya da deneyimi bulunmuyor.

