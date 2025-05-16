Trump: Filistinlilere yardım etmemiz gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, "Filistinlilere yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" dedi.

Trump: Filistinlilere yardım etmemiz gerekiyor

ABD Başkanı , Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında gazetecilere Gazze Şeridi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma ABD'nin yardımcı olması gerektiğini belirten Trump, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletme planlarını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya Trump, "Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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