Trump, Filistin'siz Gazze hayalinde ısrarcı: "Ortadoğu'da şok dalgaları yaratabilir"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesine yönelik söylemini tekrar ederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." dedi. Trump; Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'nden kabul ettikleri Filistinli mültecilerin sayısını arttırmalarını görmek istiyor.
ABD Başkanı Trump, dün Miami'den Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum" dedi.
"Gazze Şeridi'ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz." diyen Trump, bölgede uzun zamandır "şiddetin" hakim olduğunu kaydetti.
Trump, Ortadoğu'ya barışın geldiğini görmek istediğini belirterek, "Bence insanların çok daha güvenli ve daha rahat bölgelerde yaşamasını sağlayabilirsiniz" diye ekledi.
"GAZZE İLGİNÇ BİR YER"
Trump geçen pazartesi günü göreve başladıktan sonra Gazze'nin “gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini” iddia etti ve şunları ekledi: “Gazze ilginç bir yer. Deniz kıyısında olağanüstü bir yer. En iyi hava, bilirsiniz, her şey güzel. Sanki onunla güzel şeyler yapılabilirmiş gibi ama çok ilginç.”
"KESKİN BİR KOPUŞ"
Ancak Amerikan CNN International'a göre Trump'ın Gazze'yi Filistinlilerden arındırma planı, kabul edilmesi halinde Joe Biden yönetiminin Gazze'nin nüfusunun azaltılmaması gerektiği yönündeki duruşundan keskin bir kopuşa işaret edecek.
Ayrıc ABD'nin Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin parçası olması gerektiği yönündeki uzun süredir devam eden pozisyonundan bir kaymayı gösterebilecek.
Öneri, Trump yönetimini, Yahudi yerleşimine yol açmak için Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasını savunan İsrail'in en radikal aşırı sağcı politikacılarıyla aynı çizgiye getirecek.
Uzmanlar, ahlaki ve hukuki kaygıların ötesinde, komşu Arap ülkelerine yönelik bir mülteci akınının bu ülkeleri istikrarsızlaştırabileceği ve varoluşsal bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
Uzmanlara göre Trump'ın önerisini kabul etmek halkın öfkesine yol açıp, hükümetler için savunulamaz bir risk oluşturabilir.
"ORTADOĞU'DA ŞOK DALGALARI YARATABİLİR"
Katar merkezli El Cezire, Trump'ın teklifinin "etnik temizlik" anlamına geldiğini belirtirken Haaretz de Trump'ın teklifinin Ortadoğu'da şok dalgaları yaratabileceğini yazdı.
İsrailli Haaretz gazetesine göre bu plan ABD ile diğer Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri sınayabilir ve İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi planlarını tehdit edebilir.
İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ ABD'Yİ KORUYACAK
Trump dün, Cumhuriyetçi milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD askeri varlıklarını yürütme eylemiyle destekleme sözü verdi.
Trump kürsüden “Güçlü, güçlü bir savunmaya sahip olmalıyız. Ve birazdan dört yeni icra emri imzalayacağım” dedi.
Bunlardan ilkinin “Amerikalıları koruyabilecek son teknoloji ürünü Demir Kubbe füze savunma kalkanının inşasına derhal başlanması” olduğunu açıkladı.
Diğer iki emrin ise çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık girişimlerini ortadan kaldırmayı ve transseksüel ideolojisini ordudan defetmeyi” amaçladığını belirtti.
Dördüncü bir emir de COVID-19 salgını sırasında emirlere uymayı reddettikleri için terhis edilen hizmet üyelerini görevlerine iade edecek. Ağustos 2021 ile Ocak 2023 arasında yaklaşık 8 bin asker bu nedenle terhis edilmişti.
Trump bu adımları ABD'nin “dünyanın en ölümcül savaş gücüne” sahip olmasını sağlamak için gerekli olarak nitelendirdi.
Trump'ın Demir Kubbe inşa edilmesine yönelik kararnamesi Cumhuriyetçi liderin seçim kampanyası sırasında verdiği bir sözü yerine getiriyor.
ELON MUSK'A SÖYLEMİŞTİ
Demir Kubbe, İsrail'de ABD tarafından finanse edilen ve gelen roketleri tespit edip durduran bir hava savunma sistemini ifade ediyor.
Trump, 2024'te yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyada İsrail'in Demir Kubbe sistemini en üst seviyeye çıkarma arzusunu defalarca dile getirmişti.
Ağustos ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir yayında milyarder Elon Musk'a “dünyanın en iyi Demir Kubbe'sini” inşa etmeyi planladığını söyledi.
Temmuz ayında da Demir Kubbe önerisini Cumhuriyetçi Parti'nin resmi platformuna ekledi.
Ancak askeri uzmanlar böyle bir sistemin ABD için gerekli ya da hatta uygulanabilir olup olmadığını defalarca sorguladı.
İsrail'de kullanılan sistem şu anda sadece nispeten düşük güçlü roket ve havan toplarına karşı koruma sağlıyor.
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