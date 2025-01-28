Trump, Filistin'siz Gazze hayalinde ısrarcı: "Ortadoğu'da şok dalgaları yaratabilir"

ABD Başkanı Trump, dün Miami'den Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum" dedi.



"Gazze Şeridi'ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz." diyen Trump, bölgede uzun zamandır "şiddetin" hakim olduğunu kaydetti.

Trump, Ortadoğu'ya barışın geldiğini görmek istediğini belirterek, "Bence insanların çok daha güvenli ve daha rahat bölgelerde yaşamasını sağlayabilirsiniz" diye ekledi.

"GAZZE İLGİNÇ BİR YER"



Trump geçen pazartesi günü göreve başladıktan sonra Gazze'nin “gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini” iddia etti ve şunları ekledi: “Gazze ilginç bir yer. Deniz kıyısında olağanüstü bir yer. En iyi hava, bilirsiniz, her şey güzel. Sanki onunla güzel şeyler yapılabilirmiş gibi ama çok ilginç.”