Trump: Fransa sınırlarını derhal kapatmalı

ABD Başkanı Donald Trump , Fransa 'da hayat pahalılığına karşı başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, göçmenlerin ülkeyi "ele geçirdiğini" ve Fransa'nın sınırlarını derhal kapatması gerektiğini savundu.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi, yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.

Gösterilerde, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.