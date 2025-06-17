Trump G7 zirvesinden erken ayrıldı: Beyaz Saray'da acil toplantı

Trump, Kanada'daki G7 zirvesini yarıda kesti.

Beyaz Saray'ın açıklamasında "Başkan, Kanada'dan kritik meselelerle ilgilenmek için dönüş kararı aldı" denildi. Trump dönüş kararından önce kendi sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yaptı.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha vurguladı. "Bunu defalarca söyledim" dedi. Amerikan Başkanı İranlıları ise açık bir dille uyardı. "Herkes Tahran'ı derhal terk etmeli" ifadesini kullandı

Beyaz Saray, Trump'ın "Tahran, tahliye edilmeli." ifadesinin, İran'ın masaya oturması ihtiyacının aciliyetini yansıttığını bildirdi.

Dakikalar sonra da Trump, ulusal güvenlik konseyini acil durum odasında toplantıya çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.



Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.