Trump, Gazze Barış Kurulu'na Putin'i de davet etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Barış Planı kapsamında kurulan Gazze Barış Kurulu'na yeni bir katılım olabilir.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD tarafından kurula davet edildiğini açıkladı. Moskova'nın bu teklifi değerlendireceğini ve Washington ile iletişime geçileceği duyruldu. Kremlin, Gazze Barış Kurulu'nın detaylarına çalıştıklarını belirtti.

GAZZE BARIŞ KURULU NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasında oluşturulan plan çerçevesinde "Gazze Barış Kurulu" kurulmuştu.

Yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"nun başkanlığını yürütecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da kurucu üye olarak davet etmişti.

Buna göre davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. Kurul üyeliğinin bu sürenin sonunda devam edebilmesi için ise 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Taslak tüzükte, üye devletlerin bir oy hakkı olacağı ve Trump tarafından davet edileceği de yer alıyor.