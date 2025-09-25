Trump: Gazze konusunda anlaşmaya yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere Gazze konusunda olumlu görüşmelerde bulunduğunu söyledi.



Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'yi konuştuklarını ve rehine anlaşmasının yakında gerçekleşebileceğini belirtti.



ABD Başkanı, "Netanyahu ile Gazze konusunda iyi bir görüşme yaptık. Anlaşmaya yakınız" ifadelerini kullandı.