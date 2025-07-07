Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız

İsrail'in katliama devam ettiği Gazze'de, ABD'nin teklifiyle beş aşamalı rehine takası ve 60 günlük ateşkes öngören anlaşma için geri sayım sürüyor.



ABD Başkanı Donald Trump New Jersey'deki haftasonu tatilinden Beyaz Saray'a dönüşü öncesinde Morristown Havaalanı'nda ateşkes diplomasisinde gelinen aşamaya ilişkin açıklama yaptı.



REHİNELERİN KADERİ



Gazze'de ateşkes için bu hafta anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin sunduğu 60 günlük ateşkes anlaşmasının, çok sayıda İsrailli rehinenin serbest bırakılması anlamına geldiğini ifade etti.



"Sanırım, Gazze'de bir anlaşmaya yakınız" ifadeleri kullanan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a doğru uçtuğu saatlerde Gazze'de ateşkesin sağlanması konusundaki kararlığını vurguladı.

"İYİ BİR ŞANS VAR"

Ateşkesin "bu hafta içinde" mümkün olabileceğini söyleyen ABD Başkanı, "Bence önümüzdeki hafta Hamas ile rehinelerin birçoğuyla ilgili bir anlaşmaya varmamız için iyi bir şans var. Biliyorsunuz, rehinelerin çoğunu kurtardık ancak kalan rehinelerin de birçoğu çıkacak. Bunu bu hafta yapacağımızı düşünüyoruz."



Trump'ın, ateşkes yönünde baskı yaptığı Netanyahu ile bugün ABD yerel saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.