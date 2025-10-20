Trump: Gazze'de ateşkes hala yürürlükte

İsrail ordusu, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek Gazze'nin güneyine saldırdı, ABD Başkanı Trump'tan ateşkes ançıklaması geldi.

Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. ABD Başkanı, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." yanıtını verdi.

"İSYANCILARI" SUÇLADI

İsrail'in saldırıları ile ilgili değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade etti, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı.

Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.



34 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu. Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.



ATEŞKES YENİDEN BAŞLADI

Ordudan yapılan son açıklamada ise ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi. Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak ihlallere güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirterek, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu.