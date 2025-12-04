Trump: Gazze'de ikinci aşama çok yakında gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki bir soru üzerine sürecin ilerlediğini vurgulayıp "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Gazze'de ve Orta Doğu'da barışın olduğunu ve buna 59 ülkenin destek verdiğini ifade ederek, bunun önemli bir uluslararası destek olduğunu söyledi. Neyi kastettiğine ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, bölgede patlayan bir bombanın "yaralanmalara ve bazı kişilerin ölmesine" sebep olduğunu belirtti fakat detaya girmedi.

"WİTKOFF İLE KUSHNER, PUTİN'İN SAVAŞI BİTİRMEK İSTEDİĞİ İZLENİMİNİ EDİNDİ"

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi. Donald Trump, görüşmeye katılan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin şöyle konuştu: "Devlet Başkan Putin’le çok iyi bir görüşme yaptılar. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz." diyen Trump, "(Putin'in) Savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiler. Bu izlenim ne kadar doğru bilmiyorum ama onların çıkardığı sonuç, onun (Putin'in) savaşın sona ermesini istediği yönündeydi. Bence o da daha normal bir hayata dönmek istiyor."

Trump görüşmeden nasıl bir sonuç beklediği ile ilgili bir soruya ise "Bu görüşmeden ne çıkar bilemem çünkü tango yapmak iki kişi ister. Ukrayna konusunda ise bence işleri oldukça iyi bir noktaya getirdik, bu konuda oldukça iyi bir durumdayız." yanıtını verdi.

"YAKINDA VENEZUELA'DA KARADAN SALDIRILARI DA BAŞLATACAĞIZ"

Donald Trump ayrıca Venezuela üzerindeki "uyuşturucu trafiğinin engellenmesine yönelik" baskıyı artırdıklarına işaret edip "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." dedi.

ABD Başkanı, "Peki sizce Maduro sizin baskılarınıza karşılık verdi mi?" sorusuna, "Bence bu, baskının çok ötesinde. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, ona bazı şeyler söyledim. Bunun ne sonuç vereceğini göreceğiz. Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor." yanıtını verdi.