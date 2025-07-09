Trump: Gazze'de kalıcı çözüm çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısı sonunda gazetecilere açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir akşam yemeği görüşmesi daha yapacağını söyleyerek, "Bu akşam tekrar gelecek. Görüşmemizin merkezinde Gazze olacak. O da bu sorunu çözmek istiyor, ben de. Karşı taraf da aynı noktada. Bu trajedi artık bitmeli. Bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz" dedi. Trump, sürecin barışa çok yakın olduğunu dile getirdi.



"TÜM ORTA DOĞU İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR"



Trump, İsrail’in karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini kabul ettiğini ancak "sürekli savaş haliyle barışın mümkün olmayacağını" vurguladı.



ABD Başkanı, "Netanyahu’ya yönelik yargı süreci çok adaletsizdi. O bir savaş zamanı başbakanıydı ve olağanüstü bir liderlik sergiledi. Bu anlaşma, sadece İsrail ve Filistin için değil, tüm Orta Doğu için yeni bir başlangıç olabilir." diye konuştu.



Netanyahu'nun İsrail'deki iç yargılamalar nedeniyle "çok haksız şekilde hedef alındığını" söyleyen Trump, "Netanyahu ile defalarca görüştük. Gazze’deki tablo, insanlık için bir trajedi. Bu kan durmalı" ifadelerini kullandı.

WİTKOFF'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi’nde bir rehine anlaşması ve ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Witkoff, “Hafta sonuna kadar 60 günlük bir ateşkes anlaşmasına varılmasını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Özel temsilci ayrıca, “Trump’ın talimatıyla tüm rehine aileleriyle görüşüp onları bilgilendiriyoruz ve bunun Gazze’de barışa zemin hazırlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ ATEŞKES PLANI

ABD destekli öneriye göre; 60 günlük bir ateşkes, aşamalı rehine serbest bırakma, İsrail askerlerinin Gazze’nin bazı bölgelerinden çekilmesi ve savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik görüşmeler öngörülüyor.



Ancak İsrail, tüm rehineler serbest bırakılmadan ateşkese yanaşmayacağını, Hamas ise savaş tamamen bitmeden rehineleri teslim etmeyeceğini söylüyor.

