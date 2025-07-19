Trump: Gazze'deki 10 rehine yakında serbest kalacak

Gazze’de muhtemel ateşkese dair umutlar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump dikkat çekici bir "rehine" açıklaması yaptı.

Beyaz Saray'da cumhuriyetçi senatörlere verdiği akşam yemeğinde konuşan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze'ye ilişkin çabalarından övgüyle söz etti.



Gazze'de tutulan 10 rehinenin daha yakında serbest bırakılacağını söyleyen Başkan Trump, "Rehinelerin çoğunu geri aldık. Çok yakında 10 rehineyi daha alacağız. Bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umuyoruz" diye konuştu.