Onlarca kişi öldü, Trump yeni fark etti: "Gazze'de çocuklar çok aç"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili yaptığı son açıklamada tartışmalı ifadeler kullandı. Gazze'ye çok para verdik diyen Trump, "Para verdik ama kimse teşekkür etmedi" dedi.

ABD Başkanı, diğer ülkelerinde adım atmak zorunda kalacağını söyleyerek, "Televizyondan gördüğüm kadarıyla çocuklar çok aç görünüyor. Hemen yemeğe ve güvenliğe erişmeleri gerek" dedi.

"BEN OLMASAYDIM 6 BÜYÜK SAVAŞ OLURDU"

Açıklamasının devamında, "Hamas'ın birkaç rehineyle ayakta kalacağını sanmıyorum. Onlar canlı kalkan" ifadelerini kullanan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, geçen hafta ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Gazze'de Hamas'la mücadeleye farklı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söylediğini bildirdi.



ABD Başkanı, "Ben olmasaydım, şu anda dünyada 6 büyük savaş olurdu" diye konuştu.

88'İ ÇOCUK 147 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde dünden bu yana 1'i çocuk 14 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 147'ye çıktığı bildirildi.



Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de açlık can almaya devam ediyor" dedi.



Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 88'i çocuk 147'ye yükseldiğini kaydetti.



"PUTİN'E VERDİĞİM SÜREYİ AZALTIYORUM"



Trump bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Putin konusunda hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi ve ona verdiği 50 günlük süreyi azalttığını belirtti.

SİSİ'DEN TRUMP'A ÇAĞRI



Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze için çağrı yaptı.



Televizyonda yayınlanan konuşmasında Sisi, Trump'a, Gazze'deki savaşı bitirmek ve abluka altındaki bölgeye insani yardımların girmesi için tüm tüm çabalarını göstermesi çağrısında bulundu. Sisi, "Trump savaşı bitirebilir" dedi.