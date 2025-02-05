Donald Trump: Gazze'deki Filistinliler diğer ülkelere de gidebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyerek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, kendisinin de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Orta Doğu'da barış istediğini bunun için Gazze krizinin çözülmesi gerektiğini belirtti.

"ORASI İNSANLARIN YAŞAYABİLECEĞİ BİR YER DEĞİL"

Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye döndüklerini savunan Trump, "Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil ve geri dönmek istemelerinin tek nedeni alternatiflerinin olmaması. Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini belirten ABD Başkanı, Filistinlilere uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi." dedi.

Gazze'nin moloz yığınları ve bombalarla dolu yıkılmış bir bölge olduğunu ve güvenli bir yer de olmadığını anlatan Trump, "Gazze'nin onlar için şanssız bir yer olduğunu düşünüyorum. Cehennemde gibi yaşadılar." yorumunu yaptı.

Gazze'nin çok tehlikeli olduğunu yineleyen Trump, "İnsanların geri dönmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Gazze'ye geri dönün diyorsunuz. Orada sadece ölüm olacak. Bunu yapmanın en iyi yolu, dışarı çıkıp güneş ışığı alan güzel açık alanlarda güzel binalar inşa etmektir. Gazze'ye geri dönmek istemeyecekler." değerlendirmesini yaptı.

Trump açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kimse orada yaşayamaz. Diğer insanlar, çok zengin uluslar tarafından sağlanan büyük miktarda parayla inşa edebiliriz. Bu ülkelerden biri Ürdün olabilir, diğeri Mısır olabilir, başka ülkeler de olabilir. Dört, beş veya altı bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil. Onların ölmeyecekleri bir yer, çünkü Gazze onların sonunda öleceklerini garanti ediyor."

İsrail Başbakanı Netanyahu ise ateşkeste Joe Biden'ın mı yoksa Donald Trump'ın mı daha etkili olduğu yönündeki soruya, "Başkan Trump" diye yanıt verdi.



HAMAS'TAN AÇIKLAMALARA TEPKİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunduğu açıklamasını reddetti. Hamas'tan yapılan açıklamada "Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri Ortadoğu'da kaos yaratmak için reçete niteliğinde" ifadeleri kullanıldı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Trump'ın açıklamasına Telegram üzerinden sert tepki göstererek "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceklerini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu ve yaşanılabilir bir ortamın kalmadığını iddia ederek, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." demişti.



Trump, Gazze'deki Filistinlilerin o bölgede yaşamalarının çok zor olduğu ve bu insanlar için Mısır ile Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi gerektiği şeklindeki söylemlerini yinelemişti.